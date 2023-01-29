У селі Княжичі Київської області три людини загинули в результаті отруєння чадним газом через встановлення генератора в гаражному приміщенні з поганою вентиляцією.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, в приватному будинку без ознак життя виявили 45-річного господаря і двох його гостей: 51-річного чоловіка і 48-річну жінку.

Зараз дивляться Читайте також: Отруєння чадним газом: симптоми, перша допомога, як уберегтися – За попередніми даними, трагедія сталася через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію, – написав начальник поліції. Він зазначив, що наразі працівники Броварського управління поліції Київської області встановлюють всі обставини інциденту і закликав українців чітко дотримуватися інструкції з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення. Джерело: Андрій Нєбитов

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