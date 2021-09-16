В Киеве пока нет предпосылок для введения жестких карантинных ограничений. Несмотря на это, власти готовятся к ухудшению эпидемической ситуации.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба во время встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации, Украинского совета бизнеса и Ассоциации ритейлеров Украины.

По его словам, тенденция заболеваемости коронавирусом в Киеве не дает повода для оптимизма.

— Город полагается на ответственность бизнеса. Сегодня мы не имеем предпосылок для введения ограничений. Однако, чтобы избежать так называемого локдауна, должно быть максимальное количество привитых, защищенных граждан, — говорит Кулеба.

К тому же вступят в силу новые правила Кабинета министров, по которым приоритет — у трудовых коллективов, которые будут иметь высокий уровень вакцинации от Covid-19.

В КГГА добавили, что бизнес ставил вопрос проезда в общественном транспорте во время возможного локдауна.

По словам Кулебы, город готовится к различным сценариям, связанным с распространенностью коронавируса. С 11 августа подано уже более 8 тыс. заявок на электронные пропуска, которые продолжают поступать.

В то же время в Украине за сутки зафиксировали свыше 5 тыс. новых случаев коронавируса. Из-за увеличения суточного прироста пациентов в еще большем количестве регионов фиксируется напряженная ситуация с Covid-госпитализациями.

Тревожная ситуация с Covid-больными в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской и Сумской областях.