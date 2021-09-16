У Києві поки що немає передумов для запровадження жорстких карантинних обмежень. Попри це, влада готується до погіршення епідемічної ситуації.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба під час зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації, Української ради бізнесу та Асоціації ритейлерів України.

За його словами, тенденція захворюваності на коронавірус у Києві не дає приводу для оптимізму.

– Місто покладається на відповідальність бізнесу. Сьогодні ми не маємо передумов для введення обмежень. Однак, щоб уникнути так званого локдауну, має бути максимальна кількість щеплених, захищених громадян, – каже Кулеба.

До того ж наберуть чинності нові правила Кабінету міністрів, за якими пріоритет – у трудових колективів, які матимуть високий рівень вакцинації від Covid-19.

У КМДА додали, що бізнес ставив запитання щодо проїзду в громадському транспорті під час можливого локдауну.

За словами Кулеби, місто готується до різних сценаріїв, пов’язаних з поширеністю коронавірусу. Від 11 серпня подано вже більше 8 тис. заявок на електронні перепустки, які продовжують надходити.

Водночас в Україні за добу зафіксували понад 5 тис. нових випадків коронавірусу. Через збільшення добового приросту пацієнтів у ще більшій кількості регіонів фіксується напружена ситуація з Covid-госпіталізаціями.

Тривожна ситуація з Covid-хворими у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Сумській областях.