Ученые из Таиланда провели исследование смешанной схемы вакцинации: CoronaVac-Pfizer. Результаты свидетельствуют, что сочетание двух вакцин вызвало более высокий ответ антител, чем две дозы CoronaVac.

Смешанная схема вакцинации, когда первая доза была препаратом CoronaVac (Sinovac), вторая – Comirnaty (Pfizer), была эффективной в нейтрализации уханьского штамма коронавируса, а также и всех последующих штаммов.

Предотвращение симптоматической формы Covid-19 при этом, как утверждают авторы, колебалось в пределах 65-83%.

Общую иммунную реакцию антител на схему CoronaVac-Pfizer сравнивали с реакцией после двух доз Pfizer.

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике позволила сочетать мРНК-вакцины, то есть первую прививку Moderna, вторую – Pfizer или наоборот. Если первая доза AstraZeneca, то для второй можно использовать мРНК-вакцину, то есть Moderna или Pfizer.

В то же время в Украине смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено. То есть после Coronavac колоть Moderna или Pfizer пока не рекомендуется.

Источник: medRxiv