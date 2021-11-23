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Смешивание вакцин: какой результат будет, если прививаться сначала CoronaVac, а затем Pfizer

23 ноября 2021, 17:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Смешивание вакцин: какой результат будет, если прививаться сначала CoronaVac, а затем Pfizer
Источник: Dreamstime

Ученые из Таиланда провели исследование смешанной схемы вакцинации: CoronaVac-Pfizer. Результаты свидетельствуют, что сочетание двух вакцин вызвало более высокий ответ антител, чем две дозы CoronaVac.

Смешанная схема вакцинации, когда первая доза была препаратом CoronaVac (Sinovac), вторая – Comirnaty (Pfizer), была эффективной в нейтрализации уханьского штамма коронавируса, а также и всех последующих штаммов.

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Предотвращение симптоматической формы Covid-19 при этом, как утверждают авторы, колебалось в пределах 65-83%.

Общую иммунную реакцию антител на схему CoronaVac-Pfizer сравнивали с реакцией после двух доз Pfizer.

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике позволила сочетать мРНК-вакцины, то есть первую прививку Moderna, вторую – Pfizer или наоборот. Если первая доза AstraZeneca, то для второй можно использовать мРНК-вакцину, то есть Moderna или Pfizer.

В то же время в Украине смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено. То есть после Coronavac колоть Moderna или Pfizer пока не рекомендуется.

Источник: medRxiv

Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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