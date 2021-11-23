Вчені з Таїланду провели дослідження змішаної схеми вакцинації: CoronaVac-Pfizer. Результати свідчать, що поєднання двох вакцин викликали вищу відповідь антитіл, ніж дві дози CoronaVac.
Змішана схема вакцинації, коли перша доза була препаратом CoronaVac( Sinovac), друга – Comirnaty (Pfizer), була ефективною у нейтралізації уханьського штаму коронавірусу, а також і всіх наступних штамів.
Запобігання симптоматичної форми Covid-19 при цьому, як стверджують автори, коливалася в межах 65-83%.
Загальну імунну реакцію антитіл на схему CoronaVac-Pfizer порівнювали з реакцією після двох доз Pfizer.
Національна технічна група експертів з імунопрофілактики дозволила поєднувати мРНК-вакцини, тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки. Якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використати вже мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer.
Водночас в Україні змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після Coronavac колоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується.
Джерело: medRxiv