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Змішування вакцин: який результат буде, якщо щепитися спочатку CoronaVac, а потім Pfizer

23 Листопада 2021, 17:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Змішування вакцин: який результат буде, якщо щепитися спочатку CoronaVac, а потім Pfizer
Джерело: Dreamstime

Вчені з Таїланду провели дослідження змішаної схеми вакцинації: CoronaVac-Pfizer. Результати свідчать, що поєднання двох вакцин викликали вищу відповідь антитіл, ніж дві дози CoronaVac.

Змішана схема вакцинації, коли перша доза була препаратом CoronaVac( Sinovac),  друга – Comirnaty (Pfizer), була ефективною у нейтралізації уханьського штаму коронавірусу, а також і всіх наступних штамів.

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 Запобігання  симптоматичної форми Covid-19 при цьому, як стверджують автори, коливалася в межах 65-83%.

Загальну імунну реакцію антитіл на схему CoronaVac-Pfizer порівнювали з реакцією після двох доз Pfizer.

Національна технічна група експертів з імунопрофілактики дозволила поєднувати мРНК-вакцини, тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки. Якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використати вже мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer.

Водночас в Україні змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після Coronavac колоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується.

Джерело: medRxiv

Теги
Вакцинація , Коронавирус Covid-19
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