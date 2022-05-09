Медики Черновцов провели уникальную операцию, в результате которой ребенок вновь обрел возможность полноценно ходить.

14-летний Григорий из многодетной семьи. Когда ему было два годика, его братик по неосторожности вылил кастрюлю с кипятком ему на ногу. В результате у ребенка образовалась контрактура – рубцеватое стягивание кожи. Из-за этого ножка малыша практически не сгибалась.

За все эти годы мальчик приспособился к этой травме, научился ходить прихрамывая.

Соседи юного пациента решили ему помочь и привезли в больницу.

По словам медиков, случай – неординарный: от ожогов сильно пострадали правое бедро, голеностопные суставы обеих ног, голени.

Делать пересадку кожи было очень рискованно. Поскольку существовала высокая вероятность отторжения. Поэтому врачи провели редкую и довольно сложную операцию – подшили подкожный экспандер. Это такой небольшой силиконовый мячик, который может растягиваться.

— По мере растяжения экспандера мы каждые три дня вводили физраствор. Таким образом за три месяца удалось вырастить кожу над этим мячиком. Потом сделали пластику по выравниванию ноги, — рассказал заведующий отделением травматологии Киевской детской городской больницы Андрей Смага.

Сообщается, что ортопедические операции в больнице проводят бесплатно. Ведь если их не делать, дети могут на всю жизнь остаться инвалидами.

В отделении травматологии круглосуточно дежурит врач. Поэтому, в случае необходимости, сюда можно обратиться без предварительной записи (ул. Буковинская, 4).

Источник: Управление здравоохранения Черновицкого городского совета