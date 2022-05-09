Медики Чернівців провели унікальну операцію, в результаті якої дитина знову може повноцінно ходити.

14-річний Григорій з багатодітної родини. Коли йому було два рочки, його братик з необережності вилив каструлю з окропом йому на ногу. В результаті у дитини утворилася контрактура – рубцювате стягування шкіри. Через це ніжка малюка практично не згиналася.

За всі ці роки хлопчик пристосувався до цієї травми, навчився ходити накульгуючи.

Сусіди юного пацієнта вирішили йому допомогти і привезли до лікарні.

За словами медиків, випадок – неординарний: від опіків сильно постраждали праве стегно, гомілковостопні суглоби обох ніг, гомілки.

Робити пересадку шкіри було дуже ризиковано. Оскільки існувала висока ймовірність відторгнення. Тому лікарі провели рідкісну і досить складну операцію – підшили підшкірний експандер. Це такий невеликий силіконовий м’ячик, який може розтягуватися.

– У міру розтягування експандера ми кожні три дні вводили фізрозчин. Таким чином за три місяці вдалося виростити шкіру над цим м’ячиком. Потім зробили пластику з вирівнювання ноги, – розповів завідувач відділенням травматології Київської дитячої міської лікарні Андрій Смага.

Повідомляється, що ортопедичні операції в лікарні проводять безкоштовно. Адже якщо їх не робити, діти можуть на все життя залишитися інвалідами.

У відділенні травматології цілодобово чергує лікар. Тому, у разі необхідності, сюди можна звернутися без попереднього запису (вул. Буковинська, 4).

Джерело: Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради