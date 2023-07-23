Эксперты Министерства здравоохранения Украины сообщили, что, если в первые дни после теракта на Каховской ГЭС около 30% отобранных проб воды не соответствовали нормам, то сейчас только 15% из них.

— Речь идет о поверхностных водоемах на территориях пострадавших в результате теракта на Каховской ГЭС областей, — говорится в сообщении.

Мониторинг морской воды, воды из лиманов и рек специалисты центров контроля и профилактики заболеваний проводят ежедневно. Точки мониторинга воды работают в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

По словам экспертов, несмотря на то, что общее состояние поверхностных водоемов на территории Херсонской, Одесской и Николаевской областей улучшилось, они все еще остаются опасными для купания, особенно для маленьких детей.

Также опасными остаются рыба и морепродукты, выловленные из загрязненных водоемов.

В Минздраве призвали, не доверять враждебной дезинформации. Эпидситуация на территории подтопленных областей контролируется и стабильна. Холера, вирусный гепатит А и вспышки острых инфекционных заболеваний не зафиксированы.