Експерти Міністерства охорони здоров’я України повідомили, що, якщо в перші дні після теракту на Каховській ГЕС приблизно 30% відібраних проб води не відповідали нормам, то зараз лише 15% із них.

– Йдеться про поверхневі водойми на територіях постраждалих внаслідок теракту на Каховській ГЕС областей, – ідеться в повідомленні.

Моніторинг морської води, води з лиманів і річок фахівці центрів контролю та профілактики захворювань проводять щодня. Точки моніторингу води працюють в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

За словами експертів, попри те, що загальний стан поверхневих водойм на території Херсонської, Одеської та Миколаївської областей покращився, вони все ще залишаються небезпечними для купання, особливо для маленьких дітей.

Також небезпечними залишаються риба та морепродукти, виловлені із забруднених водойм.

У МОЗ закликали не довіряти ворожій дезінформації. Епідситуація на території підтоплених областей контрольована і стабільна. Холери, вірусного гепатиту А та спалахів гострих інфекційних захворювань не зафіксовано.