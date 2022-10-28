Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от туберкулеза в мире выросла во время пандемии коронавируса в период с 2019 по 2021 годы, обратив вспять все достижения в борьбе с этой болезнью.

— Кризис в области здравоохранения особенно сильно ударил по мерам реагирования на туберкулез и привел к тому, что страны отстали в достижении целей по обузданию инфекционного заболевания, — говорится в сообщении.

ВОЗ призвала мир применить уроки, извлеченные из пандемии, к туберкулезу, от которого серьезно страдают такие страны, как Индия, Индонезия, Филиппины и Пакистан.

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Согласно данным ежегодного доклада ВОЗ, в 2021 году от туберкулеза погибло 1,6 млн человек, что превышает расчетные 1,5 млн смертей в 2020 году и 1,4 млн смертей в 2019 году. В период с 2005 по 2019 год число смертей, связанных с туберкулезом, снизилось.

В отчете также содержится предупреждение о том, что в ближайшем будущем туберкулез может заменить Covid-19 и стать основной причиной смертности во всем мире.

Отмечается также, что, помимо туберкулеза, пандемия также негативно сказалась на усилиях медиков по преодолению таких тяжелых заболеваний, как СПИД и малярия.