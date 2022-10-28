Згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), смертність від туберкульозу в світі зросла під час пандемії коронавірусу в період з 2019 по 2021 роки, звівши наніець всі досягнення в боротьбі з цією хворобою.

– Криза в галузі охорони здоров’я особливо сильно вдарила по заходам реагування на туберкульоз і призвела до того, що країни відстали в досягненні цілей з приборкання інфекційного захворювання, – йдеться в повідомленні.

ВООЗ закликала світ застосувати уроки, отримані з пандемії, до туберкульозу, який серйозно вражає такі країни, як Індія, Індонезія, Філіппіни та Пакистан.

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Згідно з даними щорічної доповіді ВООЗ, у 2021 році від туберкульозу загинуло 1,6 млн осіб, що перевищує розрахункові 1,5 млн смертей у 2020 році та 1,4 млн смертей у 2019 році. У період з 2005 по 2019 рік кількість смертей, пов’язаних з туберкульозом, зменшилася.

У звіті також міститься попередження про те, що в найближчому майбутньому туберкульоз може замінити Covid-19 і стати основною причиною смертності в усьому світі.

Відзначається також, що, крім туберкульозу, пандемія також негативно позначилася на зусиллях медиків з подолання таких важких захворювань, як СНІД та малярія.