В Украине работают мобильные бригады психологической помощи пострадавшим от насилия во время вооруженного конфликта. После освобождения украинских населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Сумской области весь мир узнал о зверствах российских оккупантов. Люди. пережившие насилие или ставшие свидетелями жестоких преступлений во время оккупации нуждаются в психологической помощи.

В Украине уже работают 24 мобильных бригады социально-психологической помощи, сообщает правительство.

Мобильные бригады Запорожья, Днепра, Полтавы, Одессы, Винницы, Ужгорода, Тернополя, Черновцов, Хмельницкого, Львова, Луцка и Ивано-Франковска оказывают помощь пострадавшим от насилия, в частности, внутренне перемещенным лицам, вынужденно покинувшим зоны боевых действий.

Проект реализован в координации с Офисом вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции и Минсоцполитики и при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, сообщили на брифинге вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. и специальная представительница ООН по предотвращению сексуального насилия в конфликтах Прамила Паттен.

— Мы получаем все больше свидетельств о насилии, которое испытали украинские женщины, мужчины и даже дети, — сказала Стефанишина. — ужасающих свидетельств о сексуальном насилии. Следовательно, наша ключевая задача – предоставить пострадавшим и их семьям всю необходимую поддержку и помощь.

Мобильные бригады психологов успешно привлекались еще в 2015 году на востоке Украины. Тогда помощь получили многие пострадавшие, которые проживали в труднодоступных местах Донецкой и Луганской областей. Сегодня их деятельность переориентирована на условия военного времени, ведь в ситуации сексуального насилия забота о психологическом здоровье украинцев очень важна.

В каждом городе работает по две бригады. В состав каждой из них входят психолог и социальный работник, а также водитель с автомобилем.

Уникальность услуг мобильных групп в том, что они могут выезжать на вызовы в наиболее труднодоступные места, предоставлять услуги жителям местных общин и внутренне перемещенным лицам, находящимся на их территории и не имеющим доступа к специализированным учреждениям или ограниченным в передвижении.

Что делают мобильные бригады

оказывают психологическую помощь пострадавшим;

реагируют на сообщения о случаях насилия, в частности, путем кризисного и экстренного вмешательства;

информируют пострадавших лиц о медицинских, юридических и других услугах, которые можно получить для преодоления последствий насилия, а также о предоставлении таких услуг, в частности об общих или специализированных службах поддержки пострадавших (убежища, кризисные комнаты, дневные центры и другие);

разъясняют пострадавшим лицам их права и возможности получения помощи;

проводят информационно-просветительскую деятельность.

Финансируют работу этих бригад правительства Великобритании, Канады и CERF (Central Emergency Response Fund) в партнерстве с местными органами власти и исполнительными партнерами ОО Вера, Надежда, Любовь, Благотворительным фондом Улыбка ЮА, Молодежным благотворительным фондом Инициатива и Бла