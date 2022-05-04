Після визволення українських населених пунктів в Київській, Чернігівській, Сумській області весь світ дізнався про звірства російських окупантів. Люди. що пережили насилля або стали свідками жорстоких злочинів під час окупації потребують психологічної допомоги.

В Україні вже працюють 24 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, повідомляє уряд.

Мобільні бригади Запоріжжя, Дніпра, Полтави, Одеси, Вінниці, Ужгорода, Тернополя, Чернівців, Хмельницька, Львова, Луцька та Івано-Франківська надають допомогу постраждалим від насильства, зокрема внутрішньо переміщеним особам, які вимушено залишили зони бойових дій.

Проект реалізовано у координації з Офісом віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції й Мінсоцполітики та за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, повідомили на брифінгу віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та спеціальна представниця ООН з питань запобігання сексуального насильства в конфліктах Праміла Паттен.

– Ми отримуємо дедалі більше свідчень про насильство, якого зазнали українські жінки, чоловіки і навіть діти, – сказала Стефанішина. – Жахливих свідчень про сексуальне насильство. Відтак, наше ключове завдання надати постраждалим та їхнім сім’ям всю необхідну підтримку та допомогу.

Мобільні бригади психологів успішно залучалися ще у 2015 році на сході України. Тоді допомогу отримали багато постраждалих, які проживали у важкодоступних місцях Донецької та Луганської областей. Сьогодні їхня діяльність переорієнтована на умови воєнного часу, адже в ситуації сексуального насильства турбота про психологічне здоров’я українців є надважливою.

У кожному місті функціонує по дві бригади. До складу кожної з яких входять психолог та соціальний працівник, а також водій з автомобілем.

Унікальність послуг мобільних груп у тому, що вони можуть виїжджати на виклики до найбільш важкодоступних місць, надавати послуги мешканцям місцевих громад і внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на їх території та не мають доступу до спеціалізованих закладів чи обмежені у пересуванні.

Що роблять мобільні бригади

надають психологічну допомогу постраждалим особам;

реагують на повідомлення про випадки насильства, зокрема шляхом кризового й екстреного втручання;

інформують постраждалих осіб про медичні, юридичні та інші послуги, які можна отримати для подолання наслідків насильства, а також про надавачів таких послуг, зокрема про загальні або спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб (притулки, кризові кімнати, денні центри та інші);

роз’яснюють постраждалим особам їхні прав та можливості отримання допомоги;

проводять інформаційно-просвітницьку діяльність.

Фінансують роботу цих бригад уряди Великої Британії, Канади та CERF (Central Emergency Response Fund) у партнерстві з місцевими органами влади та виконавчими партнерами ГО Віра, Надія, Любов, Благодійним фондом Посмішка ЮА, Молодіжним благодійним фондом Ініціатива та Благодійним фондом Butterfly.