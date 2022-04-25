Во время войны в Украине важно поддерживать друг друга. Однако нужно это делать правильно.

Психолог Галина Волошина рассказала, какие слова поддержки следует говорить.

— Эмпатия – это способность понимать и чувствовать переживания другого человека. Сейчас очень многие пережили ужас, и они хотят быть услышанными, а не вот это “Я тебя понимаю”, — говорит Галина Волошина.

Какие слова “поддержки” могут травмировать человека:

“Я тебя понимаю”

Каждый человек имеет свою индивидуальную историю, поэтому такие слова будут просто неуместными. Вместо этого следует использовать фразы “Я хочу понять твои чувства”, “То, что тебе пришлось пережить, — это ужасно”, “Я могу тебе чем-нибудь помочь?”.

“Дурочка, не волнуйся”, “Хорошо, что жив, а другим еще хуже”

Нельзя обесценивать чувство другого человека. Это ее травмирует.

“А если бы меня послушала”, “А чего сразу не уехала”

Не рекомендуется оценивать поступки других и давить на людей.

“Ой, бедненькая”, “Мне так жалко тебя”

Не стоит делать из человека жертву.

Самое главное – слушать человека, не перебивая и не подгоняя его. Если нет возможности помочь, лучше направить человека к тому, кто может это сделать.

Источник: Психологическая поддержка