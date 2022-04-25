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Психологія

“А якби мене послухала”: яких фраз варто уникати під час розмови з тими, хто пережив війну

25 Квітня 2022, 15:32
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
а я тобі казала - як не варто розмовляти з жінками
Джерело: Depositphotos

Під час війни в Україні важливо підтримувати один одного. Проте треба це робити правильно.

Психологиня Галина Волошина розповіла, які слова підтримки варто говорити.

– Емпатія — це здатність розуміти і відчувати почуття іншої людини. Наразі дуже багато людей пережили жахіття, і вони хочуть бути почутими, а не ось це “Я тебе розумію”, – говорить Галина Волошина.

Які слова “підтримки” можуть травмувати людину:

  • “Я тебе розумію”

Кожна людина має свою, індивідуальну, історію, тому такі слова будуть просто недоречними. Натомість варто використовувати фрази “Я хочу зрозуміти твої почуття”, “Те, що тобі довелось пережити, – це жахливо”, “Я можу тобі чимось допомогти?”.

  • “Дурниці, не хвилюйся”, “Добре, що живий, а іншим ще гірше”

Не можна знецінювати почуття іншої людини. Це травмує її.

  • “А якби мене послухала”, “А чого одразу не виїхала”

Не рекомендується оцінювати вчинки інших та тиснути на людей.

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  • “Ой, бідненька”, “Мені так жаль тебе”

Не варто робити з людини жертву.

Найголовніше – слухати людину, не перебиваючи та не підганяючи її. Якщо немає змоги допомогти, краще скерувати людину до того, хто це може зробити.

Джерело: Психологічна підтримка

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Поради психолога, Психологія
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