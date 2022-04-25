Під час війни в Україні важливо підтримувати один одного. Проте треба це робити правильно.
Психологиня Галина Волошина розповіла, які слова підтримки варто говорити.
– Емпатія — це здатність розуміти і відчувати почуття іншої людини. Наразі дуже багато людей пережили жахіття, і вони хочуть бути почутими, а не ось це “Я тебе розумію”, – говорить Галина Волошина.
Які слова “підтримки” можуть травмувати людину:
- “Я тебе розумію”
Кожна людина має свою, індивідуальну, історію, тому такі слова будуть просто недоречними. Натомість варто використовувати фрази “Я хочу зрозуміти твої почуття”, “Те, що тобі довелось пережити, – це жахливо”, “Я можу тобі чимось допомогти?”.
- “Дурниці, не хвилюйся”, “Добре, що живий, а іншим ще гірше”
Не можна знецінювати почуття іншої людини. Це травмує її.
- “А якби мене послухала”, “А чого одразу не виїхала”
Не рекомендується оцінювати вчинки інших та тиснути на людей.
- “Ой, бідненька”, “Мені так жаль тебе”
Не варто робити з людини жертву.
Найголовніше – слухати людину, не перебиваючи та не підганяючи її. Якщо немає змоги допомогти, краще скерувати людину до того, хто це може зробити.
Джерело: Психологічна підтримка