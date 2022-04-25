Під час війни в Україні важливо підтримувати один одного. Проте треба це робити правильно.

Психологиня Галина Волошина розповіла, які слова підтримки варто говорити.

– Емпатія — це здатність розуміти і відчувати почуття іншої людини. Наразі дуже багато людей пережили жахіття, і вони хочуть бути почутими, а не ось це “Я тебе розумію”, – говорить Галина Волошина.

Які слова “підтримки” можуть травмувати людину:

“Я тебе розумію”

Кожна людина має свою, індивідуальну, історію, тому такі слова будуть просто недоречними. Натомість варто використовувати фрази “Я хочу зрозуміти твої почуття”, “Те, що тобі довелось пережити, – це жахливо”, “Я можу тобі чимось допомогти?”.

“Дурниці, не хвилюйся”, “Добре, що живий, а іншим ще гірше”

Не можна знецінювати почуття іншої людини. Це травмує її.

“А якби мене послухала”, “А чого одразу не виїхала”

Не рекомендується оцінювати вчинки інших та тиснути на людей.

“Ой, бідненька”, “Мені так жаль тебе”

Не варто робити з людини жертву.

Найголовніше – слухати людину, не перебиваючи та не підганяючи її. Якщо немає змоги допомогти, краще скерувати людину до того, хто це може зробити.

Джерело: Психологічна підтримка