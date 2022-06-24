Встречались ли вам люди, которые видят вокруг только негатив? Всегда делают из мухи слона, преувеличивая значение проблемы или явления? Наверное, да. Такие обычно живут в созданном ими мире, искаженном их преувеличением плохого.

Такое восприятие реальности называется ментальным искажением (когнитивным предубеждением), которое приводит к ложным действиям, поведению, представлениям и т.п. Человек создает свою субъективную реальность, которая может значительно отличаться от окружающей действительности.

Виды ментальных искажений

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Чрезмерное обобщение. Мы говорим о чрезмерном обобщении, когда вывод о чем-то общем делается на основе единичного события или факта. В этом случае употребляются слова никогда, ничего, как всегда, все, постоянно.

Персонализация. Чрезмерное и необоснованное самообвинение. При персонализации человек уверен, что все, что говорят или делают другие люди, направлено на него, а сам он является причиной тех или иных событий.

Фильтрация. Фокус на отрицательных составляющих и игнорирование положительных моментов.

Черно-белое мышление. Речь идет о впадении в крайности. Часто черно-белое мышление используют как форму манипуляции, поскольку оно опирается на то, что человек оценивает ситуацию только здесь и сейчас, не интегрируя прошлый опыт.

Катастрофизация. Состоит в масштабировании и гиперболизации дурных мыслей.

Все эти когнитивные искажения или ментальные предубеждения влияют на самооценку, провоцируют тревогу и могут быть факторами депрессии.

Но поскольку когнитивные предубеждения — наши собственные мысли, мы способны их изменять.

Как корректировать ментальные искажения

Существует много техник и способов коррекции ментальных искажений.

Рефрейминг. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Противопоставляйте положительные суждения отрицательным. Если думаете, что вы неудачник, вспомните, в чем вы добились успеха, что у вас получилось хорошо.

Если вы поймали себя на внутренней критике, скажите себе что-нибудь приятное, что тоже есть истина. Это установит баланс.

Поначалу это будет восприниматься как фальшь. Однако нужно же с чего-то начинать. Любовь к себе начинается с осознания тех вещей, которые вам в себе нравятся, которые вы в себе любите, которыми вы гордитесь, за которые благодарны.

Единичные когнитивные предубеждения легко обнаружить и изменить, однако часто на практике встречается смешение нескольких ментальных искажений.

Если вы принимаете мир субъективно, склонны к чрезмерной тревоге или депрессии, обратитесь за помощью к специалисту, который поможет разобраться в проблеме.

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Источник: Психологическая поддержка