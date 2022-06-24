Чи зустрічалися вам люди, які бачать навколо тільки негатив? Які завжди роблять з мухи слона, перебільшуючи значення проблеми або явища? Напевно, так. Такі особи зазвичай живуть у створеному ними світі, який спотворений їхнім перебільшенням поганого.

Таке сприйняття реальності називається ментальним викривленням (когнітивним упередженням), яке призводить до хибних дій, поведінки, уявлень тощо. Людина створює власну суб’єктивну реальність, що може значно відрізнятися від навколишньої дійсності.

Види ментальних спотворень

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Надмірне узагальнення. Ми говоримо про надмірне узагальнення, коли висновок про щось загальне робиться на основі одиничної події або факту. У цьому випадку вживаються слова ніколи, нічого, як завжди, всі, постійно.

Персоналізація. Надмірне і необгрунтоване самозвинувачування. За умов персоналізації людина впевнена, що все, що кажуть або роблять інші люди, направлене на неї, а сама вона є причиною тих або інших подій.

Фільтрування. Фокус на негативних складових та ігнорування позитивних моментів.

Чорно-біле мислення. Йдеться про впадання у крайнощі. Досить часто чорно-біле мислення використовують як форму маніпуляції, оскільки воно спирається на те, що людина оцінює ситуацію лише тут і зараз, не інтегруючи минулий досвід.

Катастрофізація. Полягає у масштабуванні і гіперболізації поганих думок.

Всі ці когнітивні викривлення або ментальні упередження впливають на самооцінку, провокують тривогу та можуть бути факторами виникнення депресії.

Та оскільки когнітивні упередження є нашими власними думками, ми здатні їх змінювати.

Як коригувати ментальні викривлення

Існує багато технік та способів для корекції ментальних викривлень.

Рефрейминг. Подивіться на ситуацію з іншої сторони. Протиставляйте позитивні судження негативним. Якщо думаєте, що ви невдаха. то згадайте, в чому ви досягли успіху, що у вас вийшло гарно.

Якщо ви спіймали себе на внутрішній критиці, скажіть собі щось приємне, що також є правдою. Це вирівняє баланс.

Спочатку це буде сприйматися як фальш. Проте потрібно ж з чогось починати. Любов до себе починається з усвідомлення тих речей, які вам в собі подобаються, які ви в собі любите, за які ви собою пишаєтеся, за які собі вдячні.

Поодинокі когнітивні упередження легко виявити та змінити, проте часто на практиці зустрічається змішування декількох ментальних викривленнях.

Якщо ви приймаєте світ суб’єктивно, схильні до надмірної тривоги або депресії, зверніться за допомогою до фахівця, який допоможе розібратися у проблемі.

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Джерело: Психологічна підтримка