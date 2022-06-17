Отец на фронте или волонтерит, или дежурит в теробороне. Ребенок не видит его долго. Как рассказать ребенку, где папа? Как общаться с отцом на передовой? Как вести себя воюющему папе с ребенком, который в тылу? Ведущая проекта Нового канала Эксы Наталья Ежова ответила на главные вопросы щемящей темы: как вести себя отцам и детям, если их разделила война.

Что делать отцам, когда они на фронте

Обязательно держите связь с родными. И речь не о точках геолокации или фото. Речь о словах искренних чувств. О том, что вы не забываете и очень скучаете. Война – это борьба. А значит, и гнев. Бывают моменты, когда вы сердитесь, направляете свой гнев на врага, не успеваете переключиться, и он выливается на родных, на детей. Обязательно следите за этим. Дети такого не выдерживают. Это для них огромная травма. Говорите слова любви! Это очень важно. Тепло согревает и того, кто слушает, и того, кто говорит. Сделайте это привычкой – как минимум три раза в день произносить это родным. Не вызывайте чувство вины. Не подчеркивайте, что вы на войне, а родные в тылу. Будьте благодарны, что у вас есть ребенок. Что имеете такое благословение небес. Тогда сами будете чувствовать, за что боретесь. И также сделаете приятное своим родным. Давайте веру в будущее. Составьте план, что вы вместе станете делать, куда пойдете, когда снова будете вместе. Заверьте ребенка, что вы сильный, со всем справитесь, чтобы дать ему чувство безопасности.

Как детям поддерживать отца

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Нужно дать понять папе, что о нем помнят и очень его ждут. Говорить слова любви. Их не бывает слишком много! Необходимо оказать поддержку отцу и заверить, что вы им гордитесь. Ты мой герой – важная фраза. Должны быть так называемые эмоциональные поглаживания, когда вы словно окутываете человека словами и эмоциями.

Как рассказать ребенку, где папа

Вам решать: говорить ребенку правду или нет. Но я рекомендую рассказывать все, как есть. Если этого не делать, то малыш будет думать, что папа ушел, папа не любит, папа бросил. Так что осторожно объясните, чтобы не ранить психику ребенка, где сейчас отец и чем занимается.

Важно помнить несколько моментов, чтобы не навредить малышу своим рассказом. Во-первых, замените слово война на название города или локации. К примеру, лес, поле, река. Во-вторых, расскажите, что он делает. Водит танк, собирает средства, управляет самолетом или дроном. Когда есть понимание, где папа и что он делает, исчезает чувство тревоги из-за сокрытия.

Берегите себя и поддерживайте контакт детей с отцами! Помните, что более важных и родных людей нет. Делитесь словами любви и поддержки!