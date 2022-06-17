Батько на фронті, або волонтерить, або чергує у теробороні. Дитина не бачить його довго. Як розповісти дитині, де тато? Як спілкуватись з батьком, який на передовій? Як поводитися татові, який воює, з дитиною, яка в тилу? Ведуча проекту Нового каналу Екси Наталя Єжова відповіла на головні запитання щемливої теми: як поводитися татам та дітям, якщо їх розділила війна.

Що робити татам, коли вони на фронті

Обов’язково тримайте зв’язок із рідними. І йдеться не про точки геолокації чи фото. Мова про слова щирих почуттів. Про те, що ви не забуваєте і дуже сумуєте. Війна – це боротьба. А отже, і гнів. Бувають моменти, коли ви сердитеся, спрямовуєте свій гнів на ворога, не встигаєте переключитися, і він виливається на рідних, на дітей. Обов’язково слідкуйте за цим. Діти такого не витримують. Це для них величезна травма. Говоріть слова любові! Це надважливо. Тепло зігріває і того, хто слухає, і того, хто говорить. Зробіть це звичкою – щонайменше тричі на день промовляти це рідним. Не викликайте відчуття провини. Не наголошуйте на тому, що ви на війні, а рідні в тилу. Дякуйте, що у вас є дитина. Що ви маєте таке благословення небес. Тоді самі відчуватимете, за що боретесь. І також зробите приємне своїм рідним. Давайте віру в майбутнє. Складіть план, що ви разом робитимете, куди підете, коли знову будете разом. Запевніть дитину, що ви сильний, з усім впораєтеся, аби дати їй відчуття безпеки.

Як дітям підтримувати батька

Зараз дивляться

Треба дати зрозуміти татові, що про нього пам’ятають і дуже на нього чекають. Говорити слова любові. Їх не буває забагато! Потрібно дати батькові підтримку та запевнити, що ви ним пишаєтеся. Ти мій герой – важлива фраза. Мають бути так звані емоційні погладжування» коли ви ніби огортаєте людину словами та емоціями.

Як розповісти дитині, де тато

Вам вирішувати: говорити дитині правду чи ні. Та я рекомендую розповідати все, як є. Якщо цього не робити, то малюк буде думати, що тато пішов, тато не любить, тато покинув. Тож обережно поясніть, аби не вразити психіку малечі, де зараз батько та чим займається.

Важливо пам’ятати кілька моментів, аби не нашкодити дитині своєю розповіддю. По-перше, замініть слово війна на назву міста або локації. Наприклад, ліс, поле, річка. По-друге, розкажіть, що саме він робить. Керує танком, збирає кошти, управляє літаком чи дроном. Коли є розуміння, де тато і що він робить, зникає відчуття тривоги через приховування.

Бережіть себе й підтримуйте контакт дітей з батьками! Пам’ятайте, що важливіших і рідніших людей немає. Тож діліться словами любові та підтримки!