Министерство здравоохранения Украины разместило рекомендации психолога Светланы Ройз о действиях, направленных на снятие панической атаки у ребенка.
— Паническая атака — внезапный приступ сильного страха без видимой причины. Это не обязательно ужас перед реальной опасностью. Атака может произойти с кем угодно, где угодно и когда угодно, — говорится в сообщении Минздрава.
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Проявления панической атаки:
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- ускоренное сердцебиение;
- дрожание конечностей или всего тела;
- отдышка или затрудненное дыхание;
- обильное потоотделение;
- спазмы в области живота, тошнота;
- боль в груди;
- головная боль;
- потеря сознания;
- озноб или жар;
- онемение.
Если у ребенка начался приступ паники, психолог Светлана Ройз советует действовать следующим образом:
- учащенное сердцебиение и дыхание – попросите ребенка сделать несколько глубоких вдохов, а затем дышать вместе с вами медленно и глубоко, так, чтобы выдох был дольше вдоха;
- дрожь — потрясти руками, а потом всем телом, словно собака, стряхивающая с себя воду;
- зрительный контакт — старайтесь поймать взгляд и удерживать его;
- коммуникация — говорите спокойно, медленно, привычными ребенку фразами, обращайтесь по имени;
- дайте что-нибудь попить;
- переключение внимания — попросите в деталях описать какой-то предмет рядом или посчитать людей в одежде определенного цвета;
- фиксирование безопасности — проговорите, что все хорошо, было сложно, но вы справились, а потом вместе восстановите хронологию событий.
Чего не нужно делать при панической атаке:
- просить успокоиться и не боятся;
- обесценивать эмоции и страх ребенка фразами типа: ничего страшного не происходит, не нужно так переживать;
- трусить, громко хлопать в ладоши, давать пощечину.