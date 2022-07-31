Министерство здравоохранения Украины разместило рекомендации психолога Светланы Ройз о действиях, направленных на снятие панической атаки у ребенка.

— Паническая атака — внезапный приступ сильного страха без видимой причины. Это не обязательно ужас перед реальной опасностью. Атака может произойти с кем угодно, где угодно и когда угодно, — говорится в сообщении Минздрава.

Проявления панической атаки:

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ускоренное сердцебиение;

дрожание конечностей или всего тела;

отдышка или затрудненное дыхание;

обильное потоотделение;

спазмы в области живота, тошнота;

боль в груди;

головная боль;

потеря сознания;

озноб или жар;

онемение.

Если у ребенка начался приступ паники, психолог Светлана Ройз советует действовать следующим образом:

учащенное сердцебиение и дыхание – попросите ребенка сделать несколько глубоких вдохов, а затем дышать вместе с вами медленно и глубоко, так, чтобы выдох был дольше вдоха;

дрожь — потрясти руками, а потом всем телом, словно собака, стряхивающая с себя воду;

зрительный контакт — старайтесь поймать взгляд и удерживать его;

коммуникация — говорите спокойно, медленно, привычными ребенку фразами, обращайтесь по имени;

дайте что-нибудь попить;

переключение внимания — попросите в деталях описать какой-то предмет рядом или посчитать людей в одежде определенного цвета;

фиксирование безопасности — проговорите, что все хорошо, было сложно, но вы справились, а потом вместе восстановите хронологию событий.

Чего не нужно делать при панической атаке: