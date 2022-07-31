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Психология

Без видимой причины и в любое время: что делать, если ребенка началась паническая атака

31 июля 2022, 16:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины разместило рекомендации психолога Светланы Ройз о действиях, направленных на снятие панической атаки у ребенка.

— Паническая атака — внезапный приступ сильного страха без видимой причины. Это не обязательно ужас перед реальной опасностью. Атака может произойти с кем угодно, где угодно и когда угодно, — говорится в сообщении Минздрава.

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Проявления панической атаки:

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  • ускоренное сердцебиение;
  • дрожание конечностей или всего тела;
  • отдышка или затрудненное дыхание;
  • обильное потоотделение;
  • спазмы в области живота, тошнота;
  • боль в груди;
  • головная боль;
  • потеря сознания;
  • озноб или жар;
  • онемение.

Если у ребенка начался приступ паники, психолог Светлана Ройз советует действовать следующим образом:

  • учащенное сердцебиение и дыхание – попросите ребенка сделать несколько глубоких вдохов, а затем дышать вместе с вами медленно и глубоко, так, чтобы выдох был дольше вдоха;
  • дрожь — потрясти руками, а потом всем телом, словно собака, стряхивающая с себя воду;
  • зрительный контакт — старайтесь поймать взгляд и удерживать его;
  • коммуникация — говорите спокойно, медленно, привычными ребенку фразами, обращайтесь по имени;
  • дайте что-нибудь попить;
  • переключение внимания — попросите в деталях описать какой-то предмет рядом или посчитать людей в одежде определенного цвета;
  • фиксирование безопасности — проговорите, что все хорошо, было сложно, но вы справились, а потом вместе восстановите хронологию событий.

Чего не нужно делать при панической атаке:

  • просить успокоиться и не боятся;
  • обесценивать эмоции и страх ребенка фразами типа: ничего страшного не происходит, не нужно так переживать;
  • трусить, громко хлопать в ладоши, давать пощечину.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины Советы психолога психічні розлади
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