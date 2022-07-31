Міністерство охорони здоров’я України розмістило рекомендації психолога Світлани Ройз про дії, спрямовані на зняття панічної атаки у дитини.
– Панічна атака – раптовий напад сильного страху без видимої причини. Це не обов’язково жах перед реальною небезпекою. Атака може статися з ким завгодно, де завгодно і коли завгодно, – йдеться в повідомленні МОЗ.
Прояви панічної атаки:
Зараз дивляться
- прискорене серцебиття;
- тремтіння кінцівок або всього тіла;
- задишка або утруднене дихання;
- рясне потовиділення;
- спазми в області живота, нудота;
- біль у грудях;
- головний біль;
- втрата свідомості;
- озноб або жар;
- оніміння.
Якщо у дитини почався напад паніки, психолог Світлана Ройз радить діяти наступним чином:
- прискорене серцебиття і дихання – попросіть дитину зробити кілька глибоких вдихів, а потім дихати разом з вами повільно і глибоко, так, щоб видих був довше вдиху;
- тремтіння – потрясти руками, а потім усім тілом, немов собака, струшує з себе воду;
- зоровий контакт – намагайтеся зловити погляд і утримувати його;
- комунікація – говоріть спокійно, повільно, звичними дитині фразами, звертайтеся по імені;
- дайте що-небудь попити;
- перемикання уваги – попросіть в деталях описати якийсь предмет поруч або порахувати людей в одязі певного кольору;
- фіксування безпеки – проговорите, що все добре, було складно, але ви впоралися, а потім разом відновите хронологію подій.
Чого не потрібно робити при панічній атаці:
- просити заспокоїтися і не бояться;
- знецінювати емоції і страх дитини фразами типу: нічого страшного не відбувається, не потрібно так переживати;
- трусити, голосно плескати в долоні, давати ляпаси.