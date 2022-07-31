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Психологія

Без видимої причини і в будь-який час: що робити, якщо у дитини почалася панічна атака

31 Липня 2022, 16:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України розмістило рекомендації психолога Світлани Ройз про дії, спрямовані на зняття панічної атаки у дитини.

– Панічна атака – раптовий напад сильного страху без видимої причини. Це не обов’язково жах перед реальною небезпекою. Атака може статися з ким завгодно, де завгодно і коли завгодно, – йдеться в повідомленні МОЗ.

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Прояви панічної атаки:

Зараз дивляться
  • прискорене серцебиття;
  • тремтіння кінцівок або всього тіла;
  • задишка або утруднене дихання;
  • рясне потовиділення;
  • спазми в області живота, нудота;
  • біль у грудях;
  • головний біль;
  • втрата свідомості;
  • озноб або жар;
  • оніміння.

Якщо у дитини почався напад паніки, психолог Світлана Ройз радить діяти наступним чином:

  • прискорене серцебиття і дихання – попросіть дитину зробити кілька глибоких вдихів, а потім дихати разом з вами повільно і глибоко, так, щоб видих був довше вдиху;
  • тремтіння – потрясти руками, а потім усім тілом, немов собака, струшує з себе воду;
  • зоровий контакт – намагайтеся зловити погляд і утримувати його;
  • комунікація – говоріть спокійно, повільно, звичними дитині фразами, звертайтеся по імені;
  • дайте що-небудь попити;
  • перемикання уваги – попросіть в деталях описати якийсь предмет поруч або порахувати людей в одязі певного кольору;
  • фіксування безпеки – проговорите, що все добре, було складно, але ви впоралися, а потім разом відновите хронологію подій.

Чого не потрібно робити при панічній атаці:

  • просити заспокоїтися і не бояться;
  • знецінювати емоції і страх дитини фразами типу: нічого страшного не відбувається, не потрібно так переживати;
  • трусити, голосно плескати в долоні, давати ляпаси.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України Поради психолога психічні розлади
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