Міністерство охорони здоров’я України розмістило рекомендації психолога Світлани Ройз про дії, спрямовані на зняття панічної атаки у дитини.

– Панічна атака – раптовий напад сильного страху без видимої причини. Це не обов’язково жах перед реальною небезпекою. Атака може статися з ким завгодно, де завгодно і коли завгодно, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Прояви панічної атаки:

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прискорене серцебиття;

тремтіння кінцівок або всього тіла;

задишка або утруднене дихання;

рясне потовиділення;

спазми в області живота, нудота;

біль у грудях;

головний біль;

втрата свідомості;

озноб або жар;

оніміння.

Якщо у дитини почався напад паніки, психолог Світлана Ройз радить діяти наступним чином:

прискорене серцебиття і дихання – попросіть дитину зробити кілька глибоких вдихів, а потім дихати разом з вами повільно і глибоко, так, щоб видих був довше вдиху;

тремтіння – потрясти руками, а потім усім тілом, немов собака, струшує з себе воду;

зоровий контакт – намагайтеся зловити погляд і утримувати його;

комунікація – говоріть спокійно, повільно, звичними дитині фразами, звертайтеся по імені;

дайте що-небудь попити;

перемикання уваги – попросіть в деталях описати якийсь предмет поруч або порахувати людей в одязі певного кольору;

фіксування безпеки – проговорите, що все добре, було складно, але ви впоралися, а потім разом відновите хронологію подій.

Чого не потрібно робити при панічній атаці: