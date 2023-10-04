Профессор Эссекского университета, психолог и публицист Ренос Пападопулос назвал три составляющие “ощущение дома” — время, пространство и отношения.

— Во всех исследованиях о беженцах и миграции, во всех теориях о травмирующих обстоятельствах центральным является вопрос, что такое дом, — говорит профессор.

Почти всю свою профессиональную жизнь Пападопулос исследует опыт тех, кто вынужден покинуть дома в поисках безопасности по разным обстоятельствам. В том числе, как украинцы, из-за войны.

Поэтому последствия потери дома, особенно вынужденной, для них чрезвычайно травмирующие.

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Пападопулос вывел своеобразную формулу ощущения дома с точки зрения беженцев: время — пространство — отношения. И по каждой составляющей дал исчерпывающие объяснения.

Относительно пространства психолог уточнил, что имеет в виду не только физическое пространство, но и духовное, историческое, нарративное.

Украина, как и каждая страна, связана с историями и опытом людей, которые являются ее частью.

Что касается отношений, которые существуют и развиваются в определенный период времени в данном пространстве, то, по словам Пападопулоса, это не только отношения с людьми, но и с домашними животными, с деревьями, с иконами, с чем угодно.

Он еще подчеркивает важность ощущения комфорта, оседлости, приобретения определенной степени упорядоченности.

— Для меня не существует черно-белого разделения на то, что какое-то место — дом, какое-то — не дом, — убеждает психолог.

По его убеждению, вполне можно почувствовать себя дома и в отеле, в котором остались на две ночи.

Профессор утверждает, что нужно отойти от мысли, что если люди теряют свои дома, то больше не имеют дома.

— Мы всегда имеем несколько мест, которые в разной степени являются домом. Мы чувствуем разные степени связи с этими домами. Человек никогда не остается без дома, — говорит он.

Профессор Эссекского университета не согласен с теми своими коллегами-психологами, которые доказывают, что вместе с потерей дома на родной земле люди в какой-то степени теряют и свою идентичность.

По мнению Пападопулоса, которое он отстаивает в профессиональных дискуссиях, со временем наша идентичность, как и “чувство дома” меняется, она всегда находится в переходном состоянии.

Психолог аргументирует это тем, что, например, у подростков “ощущение дома” совсем не такое, чем когда они были детьми, даже если они продолжают жить в том же доме.

Связь с этим местом меняется, потому что люди взрослеют и расширяют свое пространство.

— Верить в стабильность и говорить, что это — дом, а это — не дом, это — идентичность, а это — нет, как по мне, неправильно, — убеждает профессор.

Британский психолог Ренос Пападопулос стал гостем нового эпизода специального сезона подкаста “Простыми словами” в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья Ты как? по инициативе Елены Зеленской.

Источник: Центр громадського здоров’я України