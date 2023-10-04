Професор Ессекського університету, психолог і публіцист Ренос Пападопулос назвав три складові “відчуття дому” – час, простір та стосунки.
– У всіх дослідженнях про біженців та міграцію, у всіх теоріях про травмуючі обставини центральним є питання, що таке дім, – говорить професор.
Майже все своє професійне життя Пападопулос досліджує досвід тих, хто змушений залишити домівки у пошуках безпеки з різних обставин. В тому числі, як українці, через війну.
Тож наслідки втрати дому, особливо вимушеної, для них надзвичайно травмуючі.
Пападопулос вивів своєрідну формулу відчуття дому з точки зору біженців: час – простір – стосунки. І щодо кожної складової дав вичерпні пояснення.
Щодо простору психолог уточнив, що має на увазі не лише фізичний простір, але й духовний, історичний, наративний.
Україна, як і кожна країна, пов’язана з історіями та досвідом людей, які є її частиною.
Щодо стосунків, які існують і розвиваються в певний період часу в даному просторі, то, за словами Пападопулоса, це не тільки стосунки з людьми, але й із домашніми тваринами, з деревами, з іконами, з будь-чим.
Він ще наголошує на важливості відчуття комфорту, осілості, набуття певного ступеня впорядкованості.
– Для мене не існує чорно-білого розділення на те, що якесь місце – дім, якесь – не дім, – переконує психолог.
На його переконання, цілком можна відчути себе вдома і в готелі, в якому залишились на дві ночі.
Професор стверджує, що потрібно відійти від думки, що якщо люди втрачають свої домівки, то більше не мають дому.
– Ми завжди маємо кілька місць, які різною мірою є домом. Ми відчуваємо різні ступені зв’язку з цими домами. Людина ніколи не залишається без дому, – каже він.
Професор Ессекського університету не згоден із тими своїми колегами-психологами, які доводять, що разом із втратою дому на рідній землі люди, якоюсь мірою, втрачають і свою ідентичність.
На думку Пападопулоса, яку він відстоює у професійних дискусіях, з часом наша ідентичність, як і “почуття дому” змінюється, вона завжди перебуває у перехідному стані.
Психолог аргументує це тим, що, приміром, у підлітків “відчуття дому” зовсім не таке, ніж коли вони були дітьми, навіть коли вони продовжують жити у тому ж будинку. Зв’язок з цим місцем змінюється, тому що люди дорослішають та розширюють свій простір.
– Вірити в стабільність і казати, що це – дім, а це – не дім, це – ідентичність, а це – ні, як на мене, неправильно, – переконує професор.
Британський психолог Ренос Пападопулос став гостем нового епізоду спеціального сезону подкасту “Простими словами” у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як? за ініціативи Олени Зеленської.
Джерело: Центр громадського здоров’я України