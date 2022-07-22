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Психология

Борьба с незастеленной кроватью: как избавиться от вредных привычек

22 июля 2022, 19:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Борьба с незастеленной кроватью: как избавиться от вредных привычек
Источник: Depositphotos

Вредные привычки, причиняющие бытовой дискомфорт, сопоставимы с давним приятелем. От него хочется убежать куда-то, но все никак не получается. Как избавиться от вредных привычек расскажет психолог-консультант Глеб Федоров.

Избавиться хочется потому, что отнимают время, нервы, производительность, а часто и здоровье. Но не получается расстаться, потому что давно знакомы и, ты получаешь свои плюсы от взаимодействия с ним.

Вредными привычками могут быть:

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  • компульсивное поведение,
  • химические зависимости
  • поведенческие зависимости
  • нехватка самоконтроля.

В первом случае мы стремимся избавиться от беспокоящей мысли конкретным ритуализированным поведением.

Например, я думаю, что могу заболеть (мнение), поэтому иду мыть руки, чтобы не заболеть (компульсия), после чего получаю кратковременное облегчение.

В химическом зависимом поведении (употребление спиртного и наркотических веществ), а также поведенческом (игромания, интернет-зависимость, РХП, зависимость от секса, трудоголизм), чаще всего люди желают избежать болезненной реальности.

В этих случаях уже нужен психотерапевт, а то и психиатр или нарколог.

Рассмотрим недостаток самоконтроля, следствием которого (не обязательно, но часто) могут стать:

  • Нарушен, нестабильный режим сна и бодрствования.
  • Опоздание на встрече.
  • Злоупотребление нездоровой пищей.
  • Сидячий образ жизни.
  • Использование словесного мусора, ненормативной лексики.
  • Завалы из посуды и вещей.
  • Незастеленная кровать (даже независимо от того, работаешь ли ты 24/7 в офисе или неполный день из дома).

Нехватка самоконтроля сосуществует с погоней за немедленными наслаждениями, в обмен на неосознаваемые последствия в долгосрочной перспективе.

Основными спутниками при недостатке самоконтроля являются:

  • Невозможность сдерживать свои импульсы и эмоции.
  • Неспособность переносить фрустрацию в размерах, нужных для достижения задуманного.

Способы борьбы с отсутствием самоконтроля

Контроль эмоций

Переключайте внимание. Для этого назовите пять предметов, четыре звука, три запаха, два тактильных ощущения и один вкус.

Представьте себя в безопасном месте. Проще говоря, представьте то место/деятельность/обстановку, где вы чувствуете себя комфортно.

Упражнения на выполнение рутинных и скучных задач.

Постепенно увеличивать интенсивность от мелких до более сложных. В задачи можно включить работу, связанную с:

  • структуризация (раскладка вещей на положенные места);
  • своевременность (укладывание спать в определенное время, дедлайны по выполнению разных задач);
  • повышение выдержки до фрустрации потребностей (напомнить себе об итоговой мотивации, например: “Я ограничиваю себя от вредной, но вкусной пищи, чтобы снять обострение гастрита”).

Для внесения некомфортных привычек в поле внимания и, соответственно, большего понимания их сущности, попробуйте ответить на ряд вопросов:

  • Что предшествовало моему возвращению к привычке в конкретном случае?
  • Какова была ситуация, мысли и эмоции?
  • Как я провожу время, находясь в привычке?
  • Есть ли от нее какие преимущества и недостатки?
  • В каких условиях она была приобретена и актуальна ли на данный момент времени?

Также можно попробовать такую ​​технику.

Выделяем три уровня: идентичность, процессы и результат.

На этапе результата получаем, что хотим. К примеру, регулярно убранная квартира и нормализованный сон.

На этапе процессов закладываем изменения в жизнь (условно говоря, покупаем пылесос, начинаем заправлять кровать, ложимся спать в точное время).

Идентичность. Здесь, как пример, переводим жизнь в стиль минимализм — отказываясь от ненужных вещей, обязанностей и обращаем внимание только на то, что действительно важно.

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В то же время, чтобы не буксовать, важно напоминать о движении к результату, фиксировать хоть незначительные, но положительные изменения.

Источник: Психологическая поддержка

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