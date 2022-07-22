Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Психологія

Боротьба з незастеленим ліжком: як позбутися шкідливих звичок

22 Липня 2022, 19:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Боротьба з незастеленим ліжком: як позбутися шкідливих звичок
Джерело: Depositphotos

Шкідливі звички, що завдають побутового дискомфорту, можна порівняти з давнім другом, що набрид. Від нього хочеться кудись втекти, але все ніяк не виходить. Як позбутися шкідливих звичок розкаже психолог-консультант Гліб Федоров. 

Позбутися хочеться тому, що забирає час, нерви, продуктивність і часто і здоров’я. Але не виходить розійтися, тому що давно знайомі і, ти отримуєш свої плюси від взаємодії з ним.

Шкідливими звичками можуть бути:

Зараз дивляться
  • компульсивна поведінка,
  • хімічні залежності
  • поведінкові залежності
  • нестача самоконтролю.

У першому випадку ми прагнемо позбутися думки, яка турбує, конкретною ритуалізованою поведінкою.

Наприклад, я думаю, що можу захворіти (думка), тому йду мити руки, щоб не захворіти (компульсія), після чого отримую короткочасне полегшення.

У хімічній залежній поведінці (вживання спиртного та наркотичних речовин), а також поведінковій (ігроманія, інтернет-залежність, РХП, залежність від сексу, трудоголізм), найчастіше люди бажають уникнути хворобливої реальності.

У цих випадках вже потрібен психотерапевт, а то і психіатр або нарколог.

Розглянемо нестачу самоконтролю, наслідком якої (не обов’язково, але часто) можуть стати:

  • Порушений, нестабільний режим сну та неспання.
  • Запізнення на зустрічі.
  • Зловживання нездоровою їжею.
  • Сидячий спосіб життя.
  • Використання словесного сміття, ненормативної лексики.
  • Завали з посуду та речей.
  • Незастелене ліжко (навіть незалежно від того, працюєш ти 24/7 в офісі або неповний день із дому).

Нестача самоконтролю співіснує з гонитвою за негайними насолодами, в обмін на неусвідомлювані наслідки в довгостроковій перспективі.

Основними супутниками при нестачі самоконтролю є:

  • Неможливість стримувати свої імпульси та емоції.
  • Нездатність переносити фрустрацію в обсягах, необхідних для досягнення задуманого.

Способи боротьби з відсутністю самоконтролю

Контроль емоцій

Перемикайте увагу. Для цього назвіть 5 предметів, 4 звуки, 3 запахи, 2 тактильні відчуття та 1 смак.

У явіть себе в безпечному місці. Простіше кажучи, уявіть те місце/діяльність/обстановку, де ви почуваєтеся комфортно.

Вправи на виконання рутинних та нудних завдань

Поступово збільшувати інтенсивність від дрібних до більш складних. У завдання можна включити роботу, пов’язану із:

  • структуризація (розкладка речей на належні місця);
  • своєчасність (укладання спати в певний час, дедлайни з виконання різних завдань);
  • підвищення витримки до фрустрації потреб (нагадати собі про підсумкову мотивацію, наприклад: “Я обмежую себе від шкідливої, але смачної їжі, щоб зняти загострення гастриту”).

Для внесення некомфортних звичок у поле уваги і, відповідно, більшого розуміння їхньої суті, спробуйте відповісти на низку запитань:

  • Що передувало моєму поверненню до звички в конкретному випадку? Яка була ситуація, думки та емоції до?
  • Як я проводжу час, перебуваючи у звичці? Чи є від неї якісь переваги та недоліки? У яких умовах вона була придбана та чи актуальна на даний момент часу?

Також можна спробувати таку техніку.

Виділяємо три рівні: ідентичність, процеси та результат.

На етапі результату отримуємо, що хочемо. Наприклад, регулярно прибрана квартира та нормалізований сон.

На етапі процесів закладаємо зміни в життя (умовно кажучи, купуємо пилосос, починаємо заправляти ліжко, лягаємо спати в чіткий час).

Ідентичність. Тут, як приклад, переводимо життя у стиль мінімалізм — відмовляючись від непотрібних речей, обов’язків, та звертаємо увагу лише на те, що справді важливе.

Читайте також:
тревогаТоп- 6 способів зменшити хвилювання: рекомендації психологів

Водночас, щоб не буксувати, важливо нагадувати собі про рух до результату, фіксувати хоч незначні, але позитивні зміни.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради психолога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь