Психолог Виктория Островская рассказала Фактам ICTV, какие распространенные стереотипы об идеальных отношениях портят нашу жизнь и почему от них следует избавляться.

— Бьет — значит любит. Не выйдешь замуж до 30, останешься одна. Не умеешь готовить — значит плохая хозяйка, которая никому не нужна… Окружающие нас люди часто навязывают нам, и вполне успешно, свои представления об идеальных отношениях, — говорит Виктория.

По мнению психолога, основная часть подобных стереотипов закладывается еще в детстве, а затем — в процессе общения в социуме. Но правда в том, что каждая пара индивидуальна и неповторима, и ее невозможно подогнать под некий общий знаменатель.

Самые распространенные стереотипы, которые отравляют жизнь

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Хороший партнер должен всегда за все платить, всегда брать трубку по первому звонку, баловать и осыпать подарками. Подобные убеждения не только не помогают отношениям, но постепенно разрушают их. Прежде всего нужно понять, что в отношениях никто никому ничего не должен, поскольку речь идет о равноправных партнерах.

Все мужчины рано или поздно изменяют, так как они полигамны. Еще одно ошибочное представление. Хотя известно, что на измены идут неуверенные в себе мужчины с заниженной самооценкой и смещенными акцентами на истинные ценности в жизни (семья, доверие, уважение).

Влюбленные всегда понимают друг друга с полуслова. Тут не так все однозначно. Недопонимание есть у любой пары и это нормально. Влюбленные не должны жить догадками: мол, если любит, поймет, почему я злюсь. Чтобы было понимание, нужно проговаривать свои мысли, чувства и эмоции, как говорится, и в радости, и в печали.

Вы должны сохранить семью ради детей. Тут порой и включаются те самые качели, которые способны довести до полного эмоционального истощения. Когда люди уже ничего не чувствуют друг к другу, но продолжают быть вместе. Страдают и мучаются в этом случае все. Но прежде всего — дети.

Ревнует — значит любит. Ревность — это неуверенность в себе и страх одиночества. Порой к ревности подключаются гнев, который проявляет нас не с самой лучшей стороны. Рецепт прост: ревности нет, если есть доверие. Если доверия нет… Впрочем, вывод здесь вполне очевиден.

Бьет — значит любит. Как ни странно, это довольно стойкое убеждение. Но со временем такие отношения приводят к печальным последствиям: у женщины снижается самооценка, появляется неверие в собственные силы, депрессия. Потому что любовь — это не про побои и унижения, а про бережность и заботу.