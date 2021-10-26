Суицидальные мысли, паранойя, безотчетный страх, бред и затуманенное сознание. Такие тяжелые психиатрические симптомы были выявлены у трех подростков, перенесших Covid-19 в легкой форме. Ученые из Института нейронаук в США пытаются определить антитела-перебежчики, которые могут атаковать ткань мозга инфицированных.

Согласно исследованию, в течение пяти месяцев в 2020 году 18 детей и подростков были госпитализированы с подтвержденным Covid-19 в детскую больницу Сан-Франциско.

Исследователи изучили спинномозговую жидкость пациентов и обнаружили, что у двух из них в анамнезе была неуточненная депрессия и/или тревога. У них также были обнаружены антитела, указывающие на то, что SARS-CoV-2 мог проникнуть в центральную нервную систему.

Это говорит о том, что иммунная система выходит из-под контроля, ошибочно нацеливаясь на мозг, а не на инфекционные микробы.

В ходе другого исследования также был обнаружен высокий уровень аутоантител в спинномозговой жидкости взрослых пациентов с острым Covid-19, у которых были неврологические симптомы, включая трудноизлечимые головные боли, судороги и потерю обоняния.

— Еще слишком рано говорить о том, является ли Covid-19 обычным спусковым механизмом нейропсихиатрических заболеваний, но, похоже, вирус действительно является мощным триггером для развития аутоантител, — говорит доктор медицинских наук отделение неврологии Сэмюэл Плэже.

По его словам, в настоящее время пока неясно, будет ли у пациентов, предрасположенных к нервно-психическим заболеваниям, больше шансов развить ухудшение симптомов после Covid-19, или коронавирусная инфекция может выступать в качестве независимого триггера.

Между тем, все больше исследований показывают, что Covid-19 увеличивает риск психических и неврологических эффектов. Так, научная работа, проведенная учеными Великобритании, показала, что у примерно 250 тыс. пациентов с Covid-19 в возрасте старше 10 лет предполагаемая частота неврологического или психиатрического диагноза в следующие шесть месяцев составила 34%. 13% получили такой диагноз впервые.