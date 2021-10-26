Суїцидальні думки, параноя, безвідповідальний страх, марення і затуманена свідомість. Такі важкі психіатричні симптоми були виявлені у трьох підлітків, які перенесли Covid-19 в легкій формі. Вчені з Інституту нейронаук в США намагаються визначити антитіла-перебіжчики, які можуть атакувати тканину мозку інфікованих.

Згідно досліджень, протягом п’яти місяців у 2020 році 18 дітей та підлітків були госпіталізовані з підтвердженим Covid-19 до дитячої лікарні Сан-Франциско.

Дослідники вивчили спинномозкову рідину пацієнтів і виявили, що у двох з них в анамнезі була неуточнена депресія та/або тривога. У них також були виявлені антитіла, що вказують на те, що SARS-CoV-2 міг проникнути в центральну нервову систему.

Це говорить про те, що імунна система виходить з-під контролю, помилково націлюючись на мозок, а не на інфекційні мікроби.

В ході іншого дослідження також було виявлено високий рівень аутоантитіл у спинномозковій рідині дорослих пацієнтів з гострим Covid-19, у яких були неврологічні симптоми, включаючи важковиліковні головні болі, судоми і втрата нюху.

– Ще занадто рано говорити про те, чи є Covid-19 звичайним спусковим механізмом нейропсихіатричних захворювань, але, схоже, вірус дійсно є потужним тригером для розвитку аутоантитіл, – говорить доктор медичних наук відділення неврології Семюел Плеже.

За його словами, наразі поки неясно, чи будуть у пацієнтів, схильних до нервово-психічних захворювань, більше шансів розвинути погіршення симптомів після Covid-19, або коронавірусна інфекція може виступати в якості незалежного тригера.

Тим часом все більше досліджень показують, що Covid-19 збільшує ризик психічних та неврологічних ефектів. Так, наукова робота, проведена вченими Великої Британії, показала, що у приблизно 250 тис. пацієнтів з Covid-19 старше 10 років передбачувана частота неврологічного або психіатричного діагнозу в наступні шість місяців склала 34%. 13% отримали такий діагноз вперше.