Большинство психологов и психиатров утверждают, что на каждые 100 человек приходится один или два, которые соответствуют критериям психопатии. Но по словам психолога и нейробиолога из Джорджтаунского университета в Вашингтоне Эбигейл Марш, психопатические черты в определенной степени демонстрируют до 30% людей.

Отмечается, что психопатия увлекает и одновременно отталкивает, но стигма вокруг нее объясняет, почему это расстройство до сих пор плохо понимают, прежде всего у женщин.

Сообщается, что психопатия не является официальным диагнозом, но этот термин, однако, широко используется в клинической среде.

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— Ведущие ученые мира обсуждали определение психопатии, которую очень по-разному определяют, например, судебный психолог или криминалист, – говорит Эбигейл Марш.

По ее словам, криминальные психологи склонны классифицировать людей как психопатов, только если они демонстрируют агрессивное и экстремальное поведение. Однако это состояние может проявляться в спектре менее драматического поведения, которое может отличаться от человека к человеку.

Ключевые черты экстремальной психопатии:

бездушный и эгоистичный подход к межличностным отношениям;

отсутствие сострадания в ответ на страдания других;

отсутствие угрызений совести после причинения боли другим или нарушения правил;

нехватка ощущения своего собственного “я” и идентичности;

манипулирование людьми с целью извлечь выгоду;

рискованные или опасные действия;

внешнее очарование.

— Каждый знает кого-то с психопатическими чертами, — говорит Марш, соучредитель некоммерческой организации Psychopathy Is, онлайн-платформы, которая предлагает поддержку как людям с психопатией, так и их близким.

Ученая утверждает, что психопатия в разной степени распространяется среди населения. У некоторых людей она вызывает непрерывное разрушение, а некоторым просто нужно контролировать симптомы.

По словам психолога, цель состоит в том, чтобы демистифицировать психопатию и предоставить инструменты проверки, чтобы люди могли оценить себя, а затем получить достоверную информацию о том, что им делать.