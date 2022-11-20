Більшість психологів і психіатрів стверджують, що на кожні 100 осіб припадає одна або дві, які відповідають критеріям психопатії. Але за словами психолога і нейробіолога з Джорджтаунського університету у Вашингтоні Ебігейл Марш, психопатичні риси певною мірою демонструють до 30% людей.

Відзначається, що психопатія захоплює і одночасно відштовхує, але стигма навколо неї пояснює, чому цей розлад досі погано розуміють, перш за все у жінок.

Повідомляється, що психопатія не є офіційним діагнозом, але цей термін широко використовується в клінічному середовищі.

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– Провідні вчені світу обговорювали визначення психопатії, яку дуже по-різному визначають, наприклад, судовий психолог або криміналіст, – говорить Ебігейл Марш.

Кримінальні психологи, як правило, класифікують людей як психопатів, лише якщо вони демонструють агресивну та екстремальну поведінку. Однак цей стан може проявлятися в спектрі менш драматичної поведінки, яка може відрізнятися від людини до людини.

Ключові риси екстремальної психопатії:

бездушний і егоїстичний підхід до міжособистісних стосунків;

відсутність співчуття у відповідь на страждання інших;

відсутність докорів сумління після заподіяння болю іншим або порушення правил;

відсутність відчуття власного “я” та ідентичності;

маніпулювання людьми з метою отримати вигоду;

ризиковані або небезпечні дії;

зовнішнє чарівність.

– Кожен знає когось з психопатичними рисами, – каже Марш, співзасновник некомерційної організації Psychopathy Is, онлайн-платформи, яка пропонує підтримку як людям з психопатією, так і їхнім близьким.

Вчена стверджує, що психопатія в різному ступені поширюється серед населення. У деяких людей вона викликає безперервне руйнування, а деяким просто потрібно контролювати симптоми.

За словами психолога, мета полягає в тому, щоб демістифікувати психопатію та надати інструменти перевірки, щоб люди могли оцінити себе, а потім отримати достовірну інформацію про те, що їм робити.