Практический психолог Юлия Ворман на площадке онлайн-ресурса Психологическая поддержка предложила очередную подборку фильмов, которые помогут разобраться в себе и стать сильнее в тяжелое время войны.

Невидимая сторона (2009, США). Благополучная семья берет к себе тучного, неграмотного темнокожего подростка-бездомного и помогает ему стать спортивной звездой и поступить в университет.

Сейчас смотрят

В лучах славы (2004, США). Спортивная драма режиссера Питера Берга. Фильм основан на книге журналиста Гарри Биссингера Friday Night Lights: A Town, Team, and Dream.

Непокоренный (2014, США). Фильм рассказывает реальную непростую историю американского легкоатлета Луи Замперини, который принял участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Он не одержал победу в финальном забеге, но получил расположение Гитлера, который пригласил его к себе в ложу.

Предполагалось, что Замперини примет участие и в следующих Олимпийских играх, но из-за начала Второй мировой войны он был вынужден отправиться на фронт.

Эдди Орел (2016, США). Фильм рассказывает о трамплинисте Эдди по прозвищу Орел. Он прославился благодаря своим неудачам, потому что на всех соревнованиях занимал последние места…

Источник: Психологическая поддержка