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Психологія

До перегляду обов’язкові: фільми, які допоможуть стати сильнішими

23 Жовтня 2022, 13:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Практичний психолог Юлія Ворман на майданчику онлайн-ресурсу Психологічна підтримка запропонувала чергову добірку фільмів, які допоможуть розібратися в собі і стати сильнішими у важкий час війни.

Невидима сторона (2009, США). Благополучна сім’я бере до себе огрядного, неписьменного темношкірого підлітка-бездомного і допомагає йому стати спортивною зіркою і вступити до університету.

У променях слави (2004, США). Спортивна драма режисера Пітера Берга. Фільм заснований на книзі журналіста Гаррі Біссінгера Friday Night Lights: a Town, Team, and Dream.

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Нескорений (2014, США). Фільм розповідає реальну непросту історію американського легкоатлета Луї Замперіні, який взяв участь в Олімпійських іграх 1936 року в Берліні. Він не здобув перемогу у фінальному забігу, але отримав прихильність Гітлера, який запросив його до себе в ложу.

Передбачалося, що Замперіні візьме участь і в наступних Олімпійських іграх, але через початок Другої світової війни він був змушений відправитися на фронт.

Едді Орел (2016, США). Фільм розповідає про трамплініста Едді на прізвисько Орел. Він прославився завдяки своїм невдачам, тому що на всіх змаганнях займав останні місця…

Джерело: Психологічна підтримка

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