Где, в чем и в ком следует искать надежную опору, чтобы пережить войну, на онлайн-платформе Психологическая поддержка рассказал психотерапевт Павел Дзиковский.

По словам специалиста, стоит доверять собственным инстинктам. И в первую очередь инстинкту самовыживания. А также выживания и сохранение сообщества, с которым себя идентифицируем — украинцев, как нации, как народа.

— Мы не должны жить в мечтах, фантазиях, иллюзиях и ожиданиях, — советует психолог.

Он отмечает, что, несмотря на эту страшную реальность, наше выживание должно быть не только в контексте борьбы и горя, мы должны помнить, что сейчас нужно особенно качественно питаться, общаться, смеяться, рассказывать друг другу анекдоты, шутить. Мы должны жить. Мы должны опираться на то, что дает нам силы жить.

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Кроме того, несмотря на эти ужасы, свидетелями которых мы являемся, мы должны не потерять веру в людей. Когда мы видим, какие зверства может творить враг, не следует забывать, что люди могут делать что-то хорошее и доброе.

Речь идет не о том, что наша реальность должна быть черно-белой, что до этого мы смотрели на мир через розовые очки, где относительно все было хорошо, где была толерантность и взаимопонимание, и вдруг оказалось, что мир не такой, и что люди являются такими ужасными существами.

Имеется ввиду, что, да, человек, по своей природе, несет много доброго, величественного и любящего, но также много разрушительного.

Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд жил в период развитого модерна, конец XIX — начало XX века, когда все верили в рациональный ум, что мир меняется к лучшему благодаря науке, образовании и медицине.

Фрейд тоже очень верил в эти идеалы модерна, что люди и мир меняются к лучшему, и крахом его иллюзий стала Первая мировая война. Он не мог понять, как в таком цивилизованном мире, в Европе, в XX веке может возникнуть такой ужас, как война.

Это заставило его переосмыслить свои убеждения: он считал, что основное влечение человека — это либидо или Эрос — то, что связано с сексуальностью, с любовью, объединением, созданием, творчеством. Именно война заставила его осознать то, что впоследствии стало основой теории инстинктов, что у человека есть еще одно основное влечение — это танатос — влечение к смерти, разрушению.

Эрос и танатос — тяга к жизни и смерти — эти два конфигурирующие между собой инстинкты есть у каждого человека, а, следовательно, у каждого сообщества, народа, нации.

Время от времени танатос начинает доминировать и реализовываться, но наличие смерти не отвергает жизнь. И то, что мы сейчас переживаем, этот разрушительный опыт не должен вбить из нас способность любить, сопереживать, чего-то хотеть и создавать новое.

Источник: Психологическая поддержка