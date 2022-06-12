Де, в чому і в кому слід шукати надійну опору, щоб пережити війну, на онлайн-платформі Психологічна підтримка розповів психотерапевт Павло Дзіковський.

За словами фахівця, варто довіряти власним інстинктам. І в першу чергу інстинкту самовиживання. А також виживання й збереження спільноти, з якою себе ідентифікуємо – українців, як нації, як народу.

– Ми не повинні жити в мріях, фантазіях, ілюзіях т очікуваннях, – радить психолог.

Він зазначає, що, незважаючи на цю страшну реальність, наше виживання має бути не тільки в контексті боротьби та горя, ми повинні пам’ятати, що зараз потрібно особливо якісно харчуватися, спілкуватися, сміятися, розповідати один одному анекдоти, жартувати. Ми повинні жити. Ми повинні спиратися на те, що дає нам сили жити.

Зараз дивляться

Крім того, незважаючи на ці жахи, свідками яких ми є, ми повинні не втратити віру в людей. Коли ми бачимо, які звірства може творити ворог, не слід забувати, що люди можуть робити щось хороше й добре.

Мова йде не про те, що наша реальність повинна бути чорно-білою, що до цього ми дивилися на світ через рожеві окуляри, де відносно все було добре, де була толерантність та взаєморозуміння, і раптом виявилося, що світ не такий, і що люди є такими жахливими істотами.

Мається на увазі, що, так, людина, за своєю природою, несе багато доброго, величного й люблячого, але також багато руйнівного.

Засновник психоаналізу Зигмунд Фрейд жив в період розвиненого модерну, кінець XIX-початок XX століття, коли всі вірили в раціональний розум, що світ змінюється на краще завдяки науці, освіті та медицині.

Фрейд теж дуже вірив у ці ідеали модерну, що люди й світ змінюються на краще, і крахом його ілюзій стала Перша світова війна. Він не міг зрозуміти, як в такому цивілізованому світі, в Європі, в XX столітті може виникнути такий жах, як війна.

Це змусило його переосмислити свої переконання: він вважав, що основний потяг людини – це лібідо або ерос – то, що пов’язано з сексуальністю, з любов’ю, об’єднанням, створенням, творчістю. Саме війна змусила його усвідомити те, що згодом стало основою теорії інстинктів, що у людини є ще один основний потяг – це танатос – потяг до смерті, руйнування.

Ерос і танатос – тяга до життя й смерті – ці два конфігуруючі між собою інстинкти є у кожної людини, а, отже, у кожної спільноти, народу, нації.

Час від часу танатос починає домінувати й реалізовуватися, але наявність смерті не відкидає життя. І те, що ми зараз переживаємо, цей руйнівний досвід не повинен вбити з нас здатність любити, співпереживати, чогось хотіти й створювати нове.

Джерело: Психологічна підтримка