Из-за войны в Украине ребенка могут мучить ужасы. По этого не стоит сразу брать его на руки и будить.

Психолог Светлана Ройз рассказала, как обращаться с ребенком, которому приснился страшный сон.

— Во время сна, когда ребенок с закрытыми глазами, не нужно трогать его или обнимать. Если ребенку снится, что кто-то его преследует или он пытается высвободиться из опасного пространства, это может привести к неожиданной реакции, — объясняет Светлана Ройз.

Специалист рассказала, как родителям следует вести себя.

– Садимся рядом, называем ребенка по имени. “Ты спишь. Тебе приснился страшный сон. Это сон. Я твоя мама. Я с тобой. Ты сейчас проснешься и я тебя обниму. Мы в безопасности”. Когда ребенок открыл глаза, обращаемся по имени. “Посмотри на меня. Ты меня видишь? Кивни. Ты проснулся. Как твое имя? А как меня зовут? А твою кошку/собаку? Тебе приснился страшный сон. Сейчас ты проснулся. Все хорошо. Мы в безопасности. Можно тебя обнять?” Обнимаем, немного качаем, можно тихонечко петь колыбельную, — объясняет психолог.

После пробуждения можно поиграть с ребенком.

– Давай все страшные сны отгоним. Нам нужно, чтобы ребенок сам смог совершить действие – похлопать в ладони, распылить воображаемый спрей от монстров, – объясняет Светлана Ройз.

Что касается страшных снов, если сам ребенок не рассказывает, что приснилось, лучше его не провоцировать.

Для трансформации и работы с образами и сюжетами сна есть отдельные техники. Однако лучше, чтобы с этим работали специалисты.