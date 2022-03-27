Через війну в Україні дитину можуть мучити жахи. Водночас не варто одразу брати її на руки та будити.

Психолог Світлана Ройз розповіла, як поводитися з дитиною, якій наснився страшний сон.

– Під час сну, коли дитина із закритими очима, не потрібно торкатись її чи обіймати. Якщо дитині сниться, що хтось її переслідує, чи вона намагається вивільниться із небезпечного простору, це може призвести до неочікуваної реакції, – пояснює Світлана Ройз.

Фахівець розповіла, як батькам варто поводитися.

– Сідаємо поруч, називаємо дитину на ім’я. “Ти спиш. Тобі наснився страшний сон. Це сон. Я твоя мама. Я з тобою. Ти зараз прокинешся і я тебе обійму. Ми в безпеці”. Коли дитина відкрила очі, звертаємося на ім’я. “Подивись на мене. Ти мене бачиш? Кивни. Ти прокинувся. Як твоє ім’я? А як мене звуть? А твою кішку/собаку? Тобі наснився страшний сон. Зараз ти прокинувся. Все добре. Ми в безпеці. Стисни мою руку. Можна тебе обійняти?” Обіймаємо, трохи гойдаємо, можно тихесенько співати колискову, – пояснює психолог.

Після пробудження можна пограти з дитиною.

– Давай всі страшні сни відженемо. Нам потрібно, щоб дитина сама змогла зробити дію – поплескати в долоні, розпилити уявний спрей від монстрів, – пояснює Світлана Ройз.

Щодо страшних снів, якщо сама дитина не розповідає, що наснилося, краще її не провокувати.

Для трансформації та роботи із образами та сюжетами сна є окремі техніки. Проте краще, щоб з цим працювали спеціалісти.