Через війну в Україні школярам та студентам може бути складно сфокусуватися на навчанні, яке продовжується у дистанційній формі.

Психолог Вікторія Назаревич розповіла, що допоможе вирішити це питання.

– Такі емоції – нормальна та здорова реакція та травматичні події у нашій країні. Більшість з нас проходять переоцінку цінностей та ставлять під питання доцільність вкладання ресурсів в майбутнє, коли не відоме сьогодення, – говорить Вікторія Назаревич.

Як сконцентруватися на навчанні

Виділяти на підготовку значно більше часу, ніж зазвичай. Якщо виникає системне роздратування щодо неактуальності навчального матеріалу, треба врахувати, що це все тимчасове. Спробувати виконати такий навчальний план. Робити графічні та візуальні конспекти, щоб полегшити навчання та сприйняття матеріалу. Навчитися самоконтролю та спробувати не відволікатися на думки про війну. Знайти партнера, з яким вам буле легше долати когнітивну кризу. Ви зможете мотивувати та контролювати один одного. Це забезпечить підтримку та колективну відповідальність.

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Крім того, надійним плечем мають бути батьки, родичі та друзі. Школярам вони мають допомагати у навчанні, студентам – постійно нагадувати, що до війни цей фах був обраний не просто так. Взаємодопомога та підтримка допоможуть громадянам пережити жахи війни в Україні.