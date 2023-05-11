Известные американские эксперты в комментарии The Times объяснили, что делать, если при случайной встрече с психически больным человеком вы чувствуете угрозу, и как предложить помощь, если этого требует ситуация.

Оценить ситуацию

Во-первых, определите, представляет ли такой человек опасность для себя или окружающих.

— Большинство людей, живущих с серьезными психическими заболеваниями, не опасны, — отмечают специалисты.

Если вы беспокоитесь о своей безопасности, лучше всего как можно скорее уйти от ситуации. Если вы, например, в метро, то поменяйте вагоны или выйдите и дождитесь следующего поезда.

Если вы не можете уйти, продолжайте следить за ситуацией. Если человек угрожает словесно, сжимает кулаки или физически приближается в агрессивной манере, сохраняйте спокойствие и избегайте конфронтации.

По возможности избегайте длительного зрительного контакта, который может быть воспринят как угроза, а также любой физической позы, которая может показаться агрессивной, например, скрещивание рук.

Звать на помощь

Если вам угрожают или вы чувствуете, что вы в опасности, по словам экспертов, уйти и позвать на помощь — это самое лучшее, что можно сделать в такие моменты.

Звать на помощь также следует, если вы не чувствуете, что находитесь в опасности, но считаете, что нужно действовать.

Когда и как деэскалировать

Если вы не можете уйти или позвать на помощь, эксперты предложили несколько способов разрядить ситуацию.

По их словам, важно иметь в виду, что человек с психопатическим эпизодом может воспринять предложение помощи как угрозу по причине паранойи или слуховых галлюцинаций. Поэтому вы должны быть очень четкими и простыми в своем общении.

Например скажите: кажется, у тебя проблемы, тебе что-то нужно?

Невербальное общение может быть столь же важным.

— Если вы подходите к людям нервно или испуганно, они отреагируют нервно или испуганно, — объясняют психиатры.

Поэтому постарайтесь подойти спокойно и с сочувствием, выставив ладони вперед, показывая, что вы не хотите причинить им вреда.

Эксперты также предлагают подход LEAP: слушать, сопереживать, соглашаться и сотрудничать. Проявите сочувствие, просто сказав: мне жаль, что ты проходишь через это.

Специалисты добавляют, что если вы разговариваете с кем-то, кто взволнован, говорите тихо: человек, скорее всего, понизит голос в ответ.

В целом используйте те же навыки эмпатии, участия, которые мы применяем в любой другой ситуации, когда беспокоимся о ком-то, у кого потенциально может быть кризис со здоровьем, резюмируют эксперты.