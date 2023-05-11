Відомі американські експерти в коментарі The Times пояснили, що робити, якщо під час випадкової зустрічі з психічно хворою людиною ви відчуваєте загрозу, і як запропонувати допомогу, якщо цього потребує ситуація.

Оцінити ситуацію

По-перше, визначте, чи становить така людина небезпеку для себе або людей навколо.

– Більшість людей, які живуть із серйозними психічними захворюваннями, не є небезпечними, – зазначають фахівці.

Якщо ви непокоїтеся щодо власної безпеки, найкраще якомога швидше піти. Якщо ви, наприклад, у метро, то поміняйте вагони або вийдіть і дочекайтеся наступного поїзда.

Якщо ви не можете піти, продовжуйте стежити за ситуацією. Якщо людина погрожує словесно, стискає кулаки або фізично наближається в агресивній манері, зберігайте спокій і уникайте конфронтації.

За можливості уникайте тривалого зорового контакту, який може бути сприйнятий як погроза, а також будь-якої фізичної пози, що може здатися агресивною, наприклад, схрещування рук.

Кликати на допомогу

Якщо вам погрожують або ви відчуваєте, що ви в небезпеці, за словами експертів, піти і покликати на допомогу – це найкраще, що ви можете зробити в такі моменти.

Кликати на допомогу також слід, якщо ви не відчуваєте, що перебуваєте в небезпеці, але вважаєте, що потрібно діяти.

Коли і як деескалувати

Якщо ви не можете піти або покликати на допомогу, експерти запропонували кілька способів розрядити ситуацію.

За їхніми словами, важливо мати на увазі, що людина з психопатичним епізодом може сприйняти пропозицію допомоги як загрозу через параною або слухові галюцинації. Тому ваша мова має бути чіткою і просто.

Наприклад скажіть: здається, у тебе проблеми, тобі щось потрібно?

Невербальне спілкування може бути так само важливим.

– Якщо ви підходите до людей нервово або перелякано, вони відреагують нервово або перелякано, – пояснюють психіатри.

Тому намагайтеся підійти спокійно і зі співчуттям, виставивши долоні вперед, показуючи, що ви не хочете заподіяти їм шкоди.

Експерти також пропонують підхід LEAP: слухати, співпереживати, погоджуватися і співпрацювати. Проявіть співчуття, просто сказавши: мені шкода, що ти проходиш через це.

Фахівці додають, що якщо ви розмовляєте з кимось, хто схвильований, говоріть тихо: людина, найімовірніше, понизить голос у відповідь.

Загалом використовуйте ті самі навички емпатії, участі, які ми застосовуємо в будь-якій іншій ситуації, коли турбуємося про когось, у кого потенційно може бути криза зі здоров’ям, резюмують експерти.