Уже месяц, как идет война. За это время мы переживали немало эмоциональных состояний — от шока до надежд, что все закончится спустя несколько недель. А оно все не кончается и не кончается. Появились выступления политиков и экспертов, что все затянется надолго.

И наш мозг отказывается верить в это. И после нервного напряжения и желания защититься нами овладевает эмоциональная опустошенность: мы не видим перспектив, просвета, нам кажется, что война не закончится никогда.

Почему так происходит и что делать, чтобы не отчаяться окончательно, чтобы сохранить силы для выживания и восстановления себя и страны, рассказывает психолог Андрей Жельветро.

– Главная черта этой фазы – разочарование, – говорит психолог. – Потому что война не закончилась. Прошел уже месяц. Наши ожидания не оправдались. Поэтому мы можем испытывать и апатию, и уныние, психическую и физическую утомляемость, первые признаки депрессии.

Мы отдаем себе отчет, что война продолжается, что будут новые потери, новые разрушения. И мы должны быть готовы к тому, что это может затянуться надолго.

Но вместе с тем будут и новые победы. А нам нужно начинать жить в этих новых обстоятельствах, и не ждать, что завтра все закончится. Просто – жить.

Что мы можем сделать, чтобы помочь стране и самим себе?

Возвращаемся к любой деятельности. Хотя бы в сокращенном формате. Нам нужно восстанавливать экономику. Это даст уверенность хотя бы в завтрашнем дне.

Если это возможно – будем встречаться с друзьями. Общаться. Не замыкаться в себе. Это дает ощущение, что жизнь продолжается и мы не одиноки.

Восстановите привычные или положите начало новым ритуалам. К примеру, пить кофе утром, делать спортивные упражнения хотя бы в домашних условиях.

Заведите дневник и записывайте в него свои мысли, состояние и чувства. Это освободит вашу голову от лишних мыслей. Не стоит ожидать, что Арестович или кто-нибудь другой будет успокаивать. Всем сейчас тяжело, потому нужно возвращать ответственность себе.

Мы обязательно победим, ведь у нас мощная армия и народ. Но сейчас нужно сфокусироваться на том, чтобы навести порядок внутри себя, в своем сердце и в своих мыслях.