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Психология

Поглощает чувство вины. Как тем, кто выехал за границу, быть полезным Украине

28 марта 2022, 14:38
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
підлітки і компьютер
Источник: Depositphotos

Украинцы, которые находятся за пределами страны, могут чувствовать вину из-за того, что они в безопасности, а их родные – нет. Однако они также могут быть полезны своей стране.

Как трансформировать чувство вины в ресурсность и эффективность, рассказала психолог с 20-летним опытом Леся Ковальчук.

Рекомендации:

  • признать и проявлять свои чувства, не обесценивать свои переживания;
  • убедить себя, что быть в комфорте и безопасности, нормально;
  • понять, что у каждого — своя миссия, и она не только в том, чтобы воевать;
  • иметь чувство меры, потому что одно дело находиться в безопасности, другое — постить в соцсетях фото ресторанов, курортов;
  • быть достойным послом Украины, помнить о целесообразности своего поведения;
  • накапливать ресурс — после окончания войны каждого, кто вернется домой, будет ждать много работы по созданию новой Украины;
  • действовать — активная помощь может быть отличным лекарством от чувства вины;
  • поддерживать украинский бизнес – выбирать товары именно украинских производителей.
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За время войны в Украине многие граждане покинули родные дома, сейчас они вынуждены находиться в западных регионах Украины или за границей.

Источник: Психологическая поддержка

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Советы психолога , Психология
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