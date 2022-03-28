Українці, які перебувають за межами країни, можуть відчувати провину через те, що вони у безпеці, а їхні рідні – ні. Проте вони також можуть бути корисними своїй країні.

Як трансформувати почуття провини у ресурсність та ефективність, розповіла психологиня з 20-річним досвідом Леся Ковальчук.

Рекомендації:

визнати та проявляти свої почуття, не знецінювати власні переживання;

переконати себе, що бути у комфорті та безпеці, нормально;

зрозуміти, що у кожного – своя місія, і вона не лише у тому, щоб воювати;

мати почуття міри, бо одна справа перебувати у безпеці, інша — постити у соцмережах фото ресторанів, курортів;

бути гідним амбасадором України, пам’ятати про доцільність своєї поведінки;

накопичувати ресурс – після закінчення війни на кожного, хто повернеться додому, чекатиме багато роботи з розбудови нової України;

діяти – активна допомога може бути чудовими ліками від почуття провини;

підтримувати український бізнес – обирати товари саме українських виробників.

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За час війни в Україні багато громадян залишили рідні будинки, зараз вони змушені перебувати у західних регіонах України чи за кордоном.

Джерело: Психологічна підтримка