Українці, які перебувають за межами країни, можуть відчувати провину через те, що вони у безпеці, а їхні рідні – ні. Проте вони також можуть бути корисними своїй країні.
Як трансформувати почуття провини у ресурсність та ефективність, розповіла психологиня з 20-річним досвідом Леся Ковальчук.
Рекомендації:
- визнати та проявляти свої почуття, не знецінювати власні переживання;
- переконати себе, що бути у комфорті та безпеці, нормально;
- зрозуміти, що у кожного – своя місія, і вона не лише у тому, щоб воювати;
- мати почуття міри, бо одна справа перебувати у безпеці, інша — постити у соцмережах фото ресторанів, курортів;
- бути гідним амбасадором України, пам’ятати про доцільність своєї поведінки;
- накопичувати ресурс – після закінчення війни на кожного, хто повернеться додому, чекатиме багато роботи з розбудови нової України;
- діяти – активна допомога може бути чудовими ліками від почуття провини;
- підтримувати український бізнес – обирати товари саме українських виробників.
За час війни в Україні багато громадян залишили рідні будинки, зараз вони змушені перебувати у західних регіонах України чи за кордоном.
Джерело: Психологічна підтримка