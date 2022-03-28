Уже місяць, як точиться війна. За цей час ми переживали чимало емоційних станів від шоку до сподівань, що все закінчиться за кілька тижнів. А воно все не закінчується і не закінчується. З’явилися виступи політиків і експертів, що все затягнеться надовго.

Та наш мозок відмовляється вірити у це. І за нервовим напруженням та бажанням захиститися нами опановує емоційне спустошення: ми не бачимо перспектив, просвіту, нам здається, що війна не закінчиться ніколи.

Чому так відбувається і що робити, аби не зневіритися остаточно, щоб зберегти сили для виживання і відновлення себе і країни, розповідає психолог Андрій Жельветро.

– Головна риса цієї фази – розчарування, говорить психолог. – Через те, що війна не закінчилася. Пройшов вже місяць. Наші очікування не виправдалися. Тому ми можемо відчувати і апатію і зневіру, психічну і фізичну втомлюваність, перші ознаки депресії.

Ми усвідомлюємо, що війна продовжується, що будуть нові втрати, нові руйнування. І ми маємо бути готові, що це може затягнутися надовго.

Та разом з тим, будуть і нові перемоги. А нам потрібно починати жити в цих нових обставинах і не чекати, що завтра все закінчиться. Просто – жити.

Що ми можемо зробити, щоб допомогти країні та самим собі?