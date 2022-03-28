Уже місяць, як точиться війна. За цей час ми переживали чимало емоційних станів від шоку до сподівань, що все закінчиться за кілька тижнів. А воно все не закінчується і не закінчується. З’явилися виступи політиків і експертів, що все затягнеться надовго.
Та наш мозок відмовляється вірити у це. І за нервовим напруженням та бажанням захиститися нами опановує емоційне спустошення: ми не бачимо перспектив, просвіту, нам здається, що війна не закінчиться ніколи.
Чому так відбувається і що робити, аби не зневіритися остаточно, щоб зберегти сили для виживання і відновлення себе і країни, розповідає психолог Андрій Жельветро.
– Головна риса цієї фази – розчарування, говорить психолог. – Через те, що війна не закінчилася. Пройшов вже місяць. Наші очікування не виправдалися. Тому ми можемо відчувати і апатію і зневіру, психічну і фізичну втомлюваність, перші ознаки депресії.
Ми усвідомлюємо, що війна продовжується, що будуть нові втрати, нові руйнування. І ми маємо бути готові, що це може затягнутися надовго.
Та разом з тим, будуть і нові перемоги. А нам потрібно починати жити в цих нових обставинах і не чекати, що завтра все закінчиться. Просто – жити.
Що ми можемо зробити, щоб допомогти країні та самим собі?
- Повертаймося до будь-якої діяльності. Хоча б у скороченому форматі. Нам потрібно відновлювати економіку. Це дасть впевненість хоча б у завтрашньому дні.
- Якщо це можливо – зустрічаймося з друзями. Спілкуймося. Не замикаймося в собі. Це дає відчуття, що життя триває і ми не самотні.
- Відновіть звичні, або започаткуйте нові ритуали. Наприклад, пити каву вранці, робити спортивні вправи хоча б у домашніх умовах.
- Заведімо щоденника і будемо записувати у нього свої думки, стан та почуття. Це буде звільняти вашу голову від зайвих думок. Не треба чекати, що Арестович, чи хтось інший буде заспокоювати. Всім зараз важко, тому потрібно повертати відповідальність собі.
- Ми обов’язково переможемо, тому що у нас потужна армія і народ. Та зараз потрібно сфокусуватись на тому, щоб навести мир в середині себе. У своєму серці та в своїх думках.