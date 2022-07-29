Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Психология

Эмоциональное здоровье: почему важно заботиться о нем

29 июля 2022, 14:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Эмоциональное здоровье: почему важно заботиться о нем
Источник: Depositphotos

Эмоционально человек здоров, когда он чувствует себя гармонично и уравновешенно вне зависимости от внешних обстоятельств, это необходимо именно сейчас в наших реалиях. Потому что только человек с высоким уровнем эмоционального здоровья может оставаться устойчивым в стрессовой ситуации.

Когда эмоциональное здоровье в норме, кажется, можно справиться с любыми проблемами и катастрофами, считает психологиня Галина Волошина. Но когда его уровень снижается, то даже незначительные проблемы могут привести к паническим атакам или депрессии.

Эмоции же, как известно, тесно связаны с физическим состоянием организма.

Сейчас смотрят

Раньше люди были более близки к природе и имели сильные генетические защитные механизмы. Сейчас они в большинстве своем лишены такой защиты, и нуждаются в психической и ментальной устойчивости.

Это свидетельствует о том, что необходимо научиться справляться с огромным потоком информации,  накрывающей сегодня людей, как лавина, отмежевываться от второстепенных проблем, создавать для себя психологически комфортные условия.

Читайте также:
психологПоможет пережить стресс и горе: портал Дія запускает цифровой курс по психологической поддержке

А для улучшения своего эмоционального здоровья необходимо находить время на двигательную активность (движение, пробежка, плавание и прочее); общение с близкими и родными. Нужно находить время и силы, чтобы заниматься делами, доставляющими удовольствие (хобби). Необходимо чаще и дольше находиться на свежем воздухе, следить за сбалансированным питанием.

Источник: Психологическая поддержка 

Теги
Советы психолога
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь