Эмоционально человек здоров, когда он чувствует себя гармонично и уравновешенно вне зависимости от внешних обстоятельств, это необходимо именно сейчас в наших реалиях. Потому что только человек с высоким уровнем эмоционального здоровья может оставаться устойчивым в стрессовой ситуации.

Когда эмоциональное здоровье в норме, кажется, можно справиться с любыми проблемами и катастрофами, считает психологиня Галина Волошина. Но когда его уровень снижается, то даже незначительные проблемы могут привести к паническим атакам или депрессии.

Эмоции же, как известно, тесно связаны с физическим состоянием организма.

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Раньше люди были более близки к природе и имели сильные генетические защитные механизмы. Сейчас они в большинстве своем лишены такой защиты, и нуждаются в психической и ментальной устойчивости.

Это свидетельствует о том, что необходимо научиться справляться с огромным потоком информации, накрывающей сегодня людей, как лавина, отмежевываться от второстепенных проблем, создавать для себя психологически комфортные условия.

А для улучшения своего эмоционального здоровья необходимо находить время на двигательную активность (движение, пробежка, плавание и прочее); общение с близкими и родными. Нужно находить время и силы, чтобы заниматься делами, доставляющими удовольствие (хобби). Необходимо чаще и дольше находиться на свежем воздухе, следить за сбалансированным питанием.

Источник: Психологическая поддержка