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Психологія

Емоційне здоров’я: чому важливо піклуватися про нього

29 Липня 2022, 14:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Емоційне здоров’я: чому важливо піклуватися про нього
Джерело: Depositphotos

Емоційно людина здорова , коли вона почуватися гармонійно та врівноважено незалежно від зовнішніх обставин, це необхідно саме зараз у наших реаліях. Тому, що людина з високим рівнем емоційного здоров’я може залишатися стійкою у стресовій ситуації.

Коли емоційне здоров’я в нормі, то здається, що можна справитися з будь-якими проблемами та катастрофами, вважає психологиня Галина Волошина. Та коли його рівень знижується, то навіть незначні негаразди здатні призвести до панічних атак чи депресії.

А емоції, як відомо, тісно пов’язані з фізичним станом організму.

Зараз дивляться

Раніше люди були ближчими до природи і мали сильні генетичні захисні механізми. Нині ж вони у більшості своїй  позбавлені такого захисту, і потребують  психічної та ментальної стійкості.

Це свідчить про те, що необхідно навчитися справлятися з величезним потоком інформації, що сьогодні накриває людей, як лавина, відмежовуватися від другорядних проблем, створювати для себе психологічно комфортні умови.

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А для покращення свого емоційного здоров’я необхідно знаходити час на рухову активність (руханка, пробіжка, плавання та інше); спілкування з близькими та рідними. Потрібно знаходити час і сили, щоб займатися справами, які приносять задоволення (хобі). Необхідно частіше та довше перебувати на свіжому повітрі, слідкувати за збалансованим харчуванням тощо.

Джерело: Психологічна піддтримка 

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