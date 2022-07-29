Емоційно людина здорова , коли вона почуватися гармонійно та врівноважено незалежно від зовнішніх обставин, це необхідно саме зараз у наших реаліях. Тому, що людина з високим рівнем емоційного здоров’я може залишатися стійкою у стресовій ситуації.

Коли емоційне здоров’я в нормі, то здається, що можна справитися з будь-якими проблемами та катастрофами, вважає психологиня Галина Волошина. Та коли його рівень знижується, то навіть незначні негаразди здатні призвести до панічних атак чи депресії.

А емоції, як відомо, тісно пов’язані з фізичним станом організму.

Зараз дивляться

Раніше люди були ближчими до природи і мали сильні генетичні захисні механізми. Нині ж вони у більшості своїй позбавлені такого захисту, і потребують психічної та ментальної стійкості.

Це свідчить про те, що необхідно навчитися справлятися з величезним потоком інформації, що сьогодні накриває людей, як лавина, відмежовуватися від другорядних проблем, створювати для себе психологічно комфортні умови.

А для покращення свого емоційного здоров’я необхідно знаходити час на рухову активність (руханка, пробіжка, плавання та інше); спілкування з близькими та рідними. Потрібно знаходити час і сили, щоб займатися справами, які приносять задоволення (хобі). Необхідно частіше та довше перебувати на свіжому повітрі, слідкувати за збалансованим харчуванням тощо.

Джерело: Психологічна піддтримка