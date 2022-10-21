Психолог Виктория Островская рассказала, как чувство обиды влияет на наше эмоциональное и физическое состояние, и о том, как научиться прощать обиды.

— Обида — разрушающее чувство, способное поселиться глубоко в нас, пустить корни и ежедневно изматывать физически и эмоционально, — говорит Виктория Островская.

По ее словам, чем глубже мы погружаемся в пучину обиды, тем больше страдаем сами, а не тот человек, на которого направлена эта эмоция.

А если добавить сюда бесчисленное количество сигарет и порций алкоголя, которыми многие пытаются заглушить разъедающее изнутри чувство, то речь идет и об ущербе для здоровья физического, отмечает психолог.

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И объясняет: обида — это естественная реакция человека, направленная на защиту. Иными словами, если мы вовремя среагируем на обидные вещи, чтобы защитить себя, то ситуация будет исчерпана. Но если мы подавляем злость в себе, она превращается в обиду, а мы — в жертву.

Как научиться прощать обиды:

проговорить и признать свои эмоции, постараться максимально объективно их рассмотреть и понять: все сказанное обидчиком — это его боль, которую он отзеркалил на нас;

дать выход эмоциям. Можете написать обидчику письмо, высказаться, излиться, а потом сжечь послание. Или представьте обидчика перед собой и выскажите все, что накипело на душе;

не принимайте близко к сердцу все сказанное. В неприятных ситуациях представляйте, что вы в бункере и слова не слышны. Со временем мозг научится отключаться от неприятных слов;

понять поступок обидчика. Часто люди делают больно неосознанно: просто не сложился день, а мы попались под горячую руку, и человек уже сожалеет о сказанном;

умейте прощать и отпускать, прощение — один из самых важных уроков души. Прощая, вы гасите негатив в своем сознании, облегчая жизнь себе и тем, кто рядом с вами.

И помните: самодостаточный, эмоционально уравновешенный человек не будет оскорблять и обижать другого. В противном случае, обидчику логичнее всего будет посочувствовать и в определенном смысле пожалеть его.