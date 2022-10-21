Психолог Вікторія Островська розповіла, як почуття образи впливає на наш емоційний і фізичний стан, і про те, як навчитися прощати образи.

– Образа – руйнівне почуття, здатне оселитися глибоко в нас, пустити коріння і щодня вимотувати фізично і емоційно, – каже Вікторія Островська.

За її словами, чим глибше ми занурюємося в безодню образи, тим більше страждаємо самі, а не та людина, на яку спрямована ця емоція.

А якщо додати сюди незліченну кількість сигарет і порцій алкоголю, якими багато хто намагається заглушити почуття, що роз’їдає зсередини, то йдеться і про шкоду для здоров’я фізичного, зазначає психолог.

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І пояснює: образа – це природна реакція людини, спрямована на захист. Іншими словами, якщо ми вчасно зреагуємо на образливі речі, щоб захистити себе, то ситуація буде вичерпана. Але якщо ми придушуємо злість у собі, вона перетворюється на образу, а ми – на жертву.

Як навчитися прощати образи:

проговорити і визнати свої емоції, постаратися максимально об’єктивно їх розглянути і зрозуміти: все сказане кривдником – це його біль, який він віддзеркалив на нас;

дати вихід емоціям. Можете написати кривдникові листа, висловитися, вилитися, а потім спалити послання. Або уявіть кривдника перед собою і ви скажіть все, що накипіло на душі;

все, що накипіло на душі; не приймайте близько до серця все сказане. У неприємних ситуаціях уявляйте, що ви в бункері і сл ів не чутно . Згодом мозок навчиться відключатися від неприємних слів;

. Згодом мозок навчиться відключатися від неприємних слів; зрозуміти вчинок кривдника. Часто люди роблять боляче неусвідомлено: просто не склався день, а ми потрапили під гарячу руку, і людина вже шкодує про сказане;

вмійте прощати і відпускати, прощення – один з найважливіших уроків душі. Прощаючи, ви гасите негатив у своїй свідомості, полегшуючи життя собі й тим, хто поруч з вами.

І пам’ятайте: самодостатня, емоційно врівноважена людина не буде ображати. В іншому випадку, кривдникові найлогічніше буде поспівчувати і в певному сенсі пожаліти його.