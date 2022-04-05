Украинцев шокировали кадры освобожденных украинских населенных пунктов. Смерть, разруха в таких масштабах – к этому граждане не были готовы даже после месяца войны.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая проанализировала реакции граждан на эти кадры.

– Нет правильных и неправильных реакций – у каждого свои эмоции, свой способ справиться с ними. Кадры получают отклик в индивидуальном опыте: кто-то всматривается и ищет новую информацию, кто-то избегает любыми средствами (выключает уведомление, не открывает новостную ленту), — говорит Наталия Портницкая.

По ее словам, у человека включаются защитные механизмы. Например, отрицание или избегание сверхсильных эмоций.

Что для украинцев означают эти кадры?

увидеть правду и избавиться от последних иллюзий;

почувствовать боль, однако общее горе объединяет;

злиться, быть агрессивным, но это помогает справиться с апатией, усталостью после месяца войны;

ценить мгновения каждого дня;

открыто говорить о смерти – это не только эмоционально пережить и отреагировать, а иметь опыт принятия.

– Глубокие переживания формируют ценности – сегодня это ценности единства, идентичности, будущего, – добавляет специалист.

Украинские защитники освободили населенные пункты Киевской области, которые долго находились под оккупацией российскими войсками. Украинцев шокировали массовые смерти среди мирного населения, уничтоженная инфраструктура и зверства, которые совершал враг. Президент Владимир Зеленский посетил их и пообещал как можно скорее восстановить населенные пункты.

Источник: Психологическая поддержка