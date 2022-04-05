Українців шокували кадри звільнених українських населених пунктів. Смерть, розруха у таких масштабах – до цього громадяни не були готові навіть після місяця війни.

Кандидат психологічних наук, психотерапевт Наталія Портницька проаналізувала реакції громадян на ці кадри.

– Немає правильних і неправильних реакцій — у кожного свої емоції, свій спосіб впоратися з ними. Кадри отримують відгук в індивідуальному досвіді: хтось вдивляється й шукає нову інформацію, хтось уникає будь-якими засобами (вимикає сповіщення, не відкриває стрічку новин), – говорить Наталія Портницька.

За її словами, у людини вмикаються захисні механізми. Наприклад, заперечення чи уникання надсильних емоцій.

Що для українців значать ці кадри?

побачити правду та позбутися останніх ілюзій;

відчувати біль, проте спільне горе об’єднує;

злитися, бути агресивним, але це допомагає впоратися з апатією, втомою після місяця війни;

цінувати миті кожного дня;

відкрито говорити про смерть – це не лише емоційно пережити і відреагувати, мати досвід прийняття.

– Глибокі переживання формують цінності – сьогодні це цінності єдності, ідентичності, майбутнього, – додає фахівець.

Українські захисники звільнили населені пункти Київщини, які довго перебували під окупацією російськими військами. Українців шокували масові смерті серед мирного населення, знищена інфраструктура та звірства, які чинив ворог. Президент Володимир Зеленський відвідав їх та пообіцяв якнайшвидше відновити населенці пункти.

Джерело: Психологічна підтримка