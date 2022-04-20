Время с 4 до 5 утра считается часом самых черных мыслей и страхов (“часом совы”), зоной отчаяния. Это связано с физиологическими процессами, так работает мозг в стрессовом состоянии.

Как следует бороться с этим состоянием?

– Время перед рассветом называют “время самоубийц”. Кстати, именно поэтому это время выбирают для начала войны – нужна паника, — пишет журналист Инна Дудник.

Что важно знать, если вас под утро “накрывает” тревожная бессонница:

Это пройдет! Это просто физиология. Мозг так работает. Раньше так не было, потому что стресса было меньше. Понимание этого уже сильно облегчит жизнь. Не читайте новости в это время. Они только усилят тревогу. Если есть возможность займитесь мелкой моторикой (вышивка, вязание) или измените реальность. Подойдет книга или компьютерная игра. Выпейте чаю. Медленно, маленькими глотками. Это снизит уровень гормонов стресса. Не принимайте никаких решений и не делайте никаких выводов до 6 утра, если это не срочно.

Следует заботиться о своем психоэмоциональном состоянии и по возможности избегать того, что провоцирует нарушение внутреннего равновесия.

Источник: Инна Дудник