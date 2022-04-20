Время с 4 до 5 утра считается часом самых черных мыслей и страхов (“часом совы”), зоной отчаяния. Это связано с физиологическими процессами, так работает мозг в стрессовом состоянии.
Как следует бороться с этим состоянием?
– Время перед рассветом называют “время самоубийц”. Кстати, именно поэтому это время выбирают для начала войны – нужна паника, — пишет журналист Инна Дудник.
Что важно знать, если вас под утро “накрывает” тревожная бессонница:
- Это пройдет! Это просто физиология. Мозг так работает. Раньше так не было, потому что стресса было меньше. Понимание этого уже сильно облегчит жизнь.
- Не читайте новости в это время. Они только усилят тревогу.
- Если есть возможность займитесь мелкой моторикой (вышивка, вязание) или измените реальность. Подойдет книга или компьютерная игра.
- Выпейте чаю. Медленно, маленькими глотками. Это снизит уровень гормонов стресса.
- Не принимайте никаких решений и не делайте никаких выводов до 6 утра, если это не срочно.
Следует заботиться о своем психоэмоциональном состоянии и по возможности избегать того, что провоцирует нарушение внутреннего равновесия.
Источник: Инна Дудник